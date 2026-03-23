VÍDEO | Vuelve el Día de la Bicicleta: las calles de Linares se preparan para una gran ruta familiar

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Linares, Martín de la Torre, ha desgranado una ambiciosa agenda de competiciones y actividades que busca devolver el protagonismo al deporte local y, especialmente, al femenino. En una comparecencia marcada por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de Gobierno, el edil ha presentado una serie de torneos diseñados para jugadores no federados, subrayando el esfuerzo técnico que supone poner en marcha nuevas disciplinas que fomenten la participación ciudadana y el hábito saludable en todas las edades y niveles de destreza.
Uno de los pilares de esta programación es la celebración del Día de la Bicicleta, que el próximo 3 de mayo llenará las calles de Linares de ciclistas en una jornada de carácter lúdico y no competitivo. Con la Glorieta de América como punto de encuentro, la jornada se dividirá en una ruta infantil a las 11:00 horas y una familiar a las 12:00 horas. Para participar en esta fiesta de las dos ruedas, de carácter gratuito, los interesados deberán formalizar su inscripción antes del 30 de abril en el Centro de Atención al Deportista, situado en el Parque de Deportes San José.
Por otro lado, el calendario deportivo de las próximas semanas se viste de nombre propio con el lanzamiento de los nuevos Trofeos Alcaldesa. El baloncesto 3×3 femenino tomará el Pabellón Huarte el 26 de abril, mientras que el tenis y el pádel femeninos se disputarán a mediados de mes en el Polideportivo Mariano de la Paz y el Parque de San José, respectivamente. Con plazos de inscripción que finalizan en los próximos días, estas competiciones nacen con la vocación de consolidarse como referentes del deporte base local, ofreciendo un espacio de calidad para la competición técnica y la convivencia deportiva entre las mujeres linarenses.