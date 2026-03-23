VÍDEO | Linares se viste de corto: más de 1.000 escolares inauguran sus propias Olimpiadas

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El Parque Municipal de Deportes San José ha recuperado esta mañana su pulso más vibrante con el inicio de la tercera edición de las Olimpiadas Escolares Salud y Deporte ‘Ciudad de Linares’. Esta ambiciosa iniciativa, que congrega a más de 1.000 estudiantes procedentes de todos los centros educativos de la ciudad, nace con el firme propósito de convertir el ejercicio físico en el eje vertebrador de la convivencia juvenil durante toda esta semana.

El acto inaugural ha contado con una nutrida representación municipal, encabezada por los concejales de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás; Deportes, Martín de la Torre; y Educación, Rosario Jódar. Juntos han dado el pistoletazo de salida a una programación polideportiva que incluye competiciones de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa y pádel, y que se extenderá hasta la jornada de clausura prevista para el próximo viernes.

Esta tercera entrega llega marcada por una apuesta decidida por la inclusión y la seguridad. Entre las principales novedades destaca la creación de categorías femeninas específicas en disciplinas como el baloncesto y el fútbol sala, buscando equilibrar la participación y visibilizar el talento de las alumnas linarenses. Además, la organización ha reforzado la asistencia técnica con un servicio de ambulancia y fisioterapia a pie de pista. Para los responsables municipales, estas Olimpiadas trascienden lo meramente competitivo: son una herramienta de «educación integral» donde el respeto, el esfuerzo y el compañerismo puntúan tanto como los goles o las canastas, consolidando hábitos de vida saludables frente al sedentarismo en un entorno de «juego limpio».

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