VÍDEO | Linares se beneficia del plan de rescate: el PSOE destaca el impacto del decreto en la economía local

El secretario general del PSOE de Linares, Javi Perales, junto al senador José Latorre, han desgranado este lunes el alcance del histórico paquete de ayudas extraordinarias aprobado por el Gobierno de España. Con una movilización de recursos sin precedentes que alcanza los 2.874 millones de euros, el plan busca revertir los severos daños provocados por las recientes borrascas en el sector primario. Según han destacado los dirigentes socialistas, esta inyección económica no solo es un balón de oxígeno para los agricultores y ganaderos de la provincia de Jaén, sino que tendrá una repercusión directa en la reactivación del comercio y la hostelería de ciudades como Linares.
Javi Perales ha calificado la iniciativa como «un plan ambicioso que demuestra el compromiso real con nuestra tierra», subrayando que la recuperación del motor agrario es la garantía de viabilidad para toda la comarca. De la inversión total, más de 2.100 millones de euros se destinan a ayudas directas, mientras que otros 600 millones se emplearán en la rehabilitación crítica de infraestructuras, como los caminos rurales dañados por los temporales. Un aspecto clave resaltado por Perales es que estas ayudas están exentas de tributación, lo que asegura que el capital llegue íntegro a quienes sostienen la economía rural, sumándose además a los 50 millones de euros adicionales ya movilizados por la Diputación Provincial.
Medidas de choque y agilidad administrativa
Por su parte, el senador José Latorre ha detallado la naturaleza «excepcional» de un decreto diseñado para responder a la emergencia climática. Una de las grandes novedades de este plan es la eliminación de la burocracia: las ayudas, que oscilarán entre los 5.000 y los 25.000 euros por beneficiario, se abonarán de oficio, sin necesidad de trámites administrativos previos por parte de los agricultores de Andalucía y Extremadura. Latorre ha enfatizado que el Gobierno actúa con «responsabilidad» ante un sector que es el primer afectado por el cambio climático.
El paquete de medidas incluye también un refuerzo histórico del seguro agrario, garantizando el 100% de la producción asegurada y ampliando las subvenciones a las primas hasta el 70%. Además, se han habilitado 100 millones de euros en líneas de financiación a través del ICO para dotar de liquidez a las explotaciones. En el plano laboral, el senador ha destacado la reducción drástica de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, que pasan de 35 a 5 hasta finales de 2026, una medida vital para los trabajadores del campo que han visto paralizada su actividad por las inclemencias meteorológicas.