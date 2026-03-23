Linares se blinda para la Pasión: más de 450 servicios policiales velarán por la Semana Santa

Linares ultima los detalles para que su Semana Mayor, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, brille con todo su esplendor bajo el manto de la máxima seguridad. La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha presidido este mediodía la Junta Local de Seguridad, una reunión de trabajo crucial en la que se ha diseñado el complejo engranaje que coordinará a cientos de efectivos. El objetivo es nítido: garantizar que el rico patrimonio cultural y las tradiciones de la ciudad se desplieguen por las calles con total normalidad, ofreciendo tranquilidad tanto a los vecinos como a los miles de visitantes que se esperan en los próximos días.
El dispositivo cuenta con una alianza estratégica entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén, integrando en un mismo esfuerzo a la Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Este año, la principal novedad logística será la instalación de una zona de emergencias estratégica en la calle Fernando III El Santo, donde se ubicarán de forma permanente dotaciones de Bomberos, servicios sanitarios y voluntarios de Protección Civil para reducir los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad en el corazón de los desfiles procesionales.
Un despliegue de cifras históricas
La magnitud del operativo se refleja en el compromiso humano y técnico volcado en la calle. La Policía Local realizará más de 450 servicios, lo que se traduce en unas 3.600 horas de trabajo dedicadas exclusivamente a la seguridad y la movilidad. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha iniciado ya una campaña de inspecciones previas en fachadas, templos y casas de hermandad para prevenir riesgos, y establecerá un retén extraordinario permanente en el Puesto de Mando Avanzado durante el Jueves y Viernes Santo, los días de mayor afluencia masiva.
Auxi del Olmo ha destacado además la reactivación del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en las dependencias de la Policía Local. Este centro servirá como cerebro del dispositivo, integrando a responsables de todas las fuerzas de seguridad y a la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías para actuar de forma unánime en caso de emergencia. Con la señalización específica ya lista en las zonas de paso, Linares se prepara para vivir una Semana Santa donde la fe y la tradición caminen de la mano de la responsabilidad y la convivencia ciudadana.