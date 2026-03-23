La Coral Virgen de Linarejos y el Grupo Juglares se unen este viernes en un concierto sacro de aniversario

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La Parroquia de San Francisco acogerá este viernes, 27 de marzo, el X Encuentro de Música Sacra ‘Pasión, Muerte y Resurrección’ de la Coral Virgen de Linarejos. Esta cita cultural se llevará a cabo tras la misa de las 19:30 horas y en ella participará, además de la formación linarense, el Grupo Coral Juglares.

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares respalda la celebración de este concierto, consolidado en la agenda cuaresmal de la ciudad. Así, la concejala-delegada del área, Susana Ferrer, ha animado a la ciudadanía a disfrutar de este Encuentro de Música Sacra, en el que las dos corales participantes ofrecerán un selecto repertorio de obras.

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