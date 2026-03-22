Pedro Güido presenta en Linares la gira de su nuevo espectáculo “Federico: Teatro y Flamenco en Vivo”

El próximo martes 24 de marzo a las 19:00 horas tendrá lugar en la Fundación Andrés Segovia la presentación oficial de la gira del espectáculo “Federico: Teatro y Flamenco en Vivo”, una creación escrita, dirigida e interpretada por Pedro Güido.
El acto se celebrará en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares y contará con la presencia de medios de comunicación, representantes culturales y público interesado en conocer este nuevo proyecto escénico que rinde homenaje al universo poético de Federico García Lorca.
Durante la presentación se ofrecerá una breve muestra escénica del espectáculo, que fusiona teatro contemporáneo con flamenco en directo, y en la que participarán el propio
Pedro Güido como actor protagonista, la cantaora Nazareth Romero y el guitarrista José Macareno.
“Federico: Teatro y Flamenco en Vivo” propone un viaje teatral y musical por la vida y la sensibilidad artística de Lorca, en el que el poeta regresa desde la memoria para recorrer
algunos de los momentos más significativos de su existencia y de su obra. La palabra dramática, el cante y la guitarra se unen en un formato íntimo y emocionante que busca
acercar al público la dimensión humana y poética del autor granadino.
El espectáculo, producido por RIVELLO PRODUCCIONES, iniciará próximamente su recorrido por distintos teatros y espacios culturales dentro de una gira que comenzará tras
esta presentación oficial en Linares.
Los medios de comunicación están invitados a asistir a este acto, que incluirá intervenciones institucionales, una presentación del proyecto artístico y un pequeño fragmento del espectáculo.