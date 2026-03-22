Linares rinde tributo a sus bandas de cabecera en la tercera edición del Foro Cofrade del Partido Popular

El Partido Popular de Linares consolida su III Foro Cofrade como una cita clave en el ámbito cofrade de la ciudad. Auxi del Olmo, ha reafirmado el firme compromiso de la formación popular con la Semana Santa de Linares con la puesta en marcha de esta tercera edición, que continúa creciendo y afianzándose como una cita clave en la agenda cofrade.
“Para nosotros es un orgullo que las bandas de cabecera de nuestra ciudad hayan sido protagonistas de esta edición ya que tienen un papel fundamental que desempeñan en el engrandecimiento de nuestras tradiciones.
Asimismo, ha querido trasladar su agradecimiento a todos los participantes del encuentro: “Se trata de auténticos referentes en el ámbito de la música cofrade y para nosotros es un lujo poder contar con ellos en esta cita”.
Por su parte, Susana Ferrer ha puesto en valor la importancia de estas formaciones: “Las bandas de cabecera de la ciudad son el mejor exponente de la riqueza cultural y el talento humano que engrandece a nuestra Semana Santa. Desde el Partido Popular vamos a continuar apostando por nuestra cultura y tradiciones, impulsando a quienes, con su talento y devoción, llevan a conocer la Semana Santa linarense por cada rincón de Andalucía”.
Entre los asistentes han estado representantes de las principales bandas de cabecera de Linares, aportando su experiencia y conocimiento.
El encuentro ha concluido con la entrega de reconocimientos a los participantes, poniendo así el broche de oro a una jornada marcada por la convivencia, la música y la puesta en valor de las tradiciones cofrades de Linares.