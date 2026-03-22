Profesionales de la Comisión de Formación Interniveles del Área de Atención Infantojuvenil del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se han reunido para definir los cursos y otras actividades formativas a los que asistirá el equipo, así como las fechas en las que se desarrollarán éstas. El objetivo de este encuentro es la coordinación entre Atención Primaria -los centros de salud y consultorios- y hospitalaria -el Hospital Universitario San Agustín, de Linares- en cuanto a la atención de la población infantil y juvenil del área norte de Jaén, puesto que está demostrado que el trabajo en equipo y basado en evidencia clínica beneficia a los pacientes.
En concreto, se ha definido que para 2026 las líneas en las que se centrarán los profesionales, entre los que se encuentran pediatras, enfermeras de atención infantojuvenil, enfermeras referentes de centros educativos y profesionales de otros servicios, van a ser temáticas tan variadas e importantes como la actualización del calendario vacunal y revisiones del niño sano; la cartera de servicios de Odontología en Pediatría; el ‘Protocolo de acogida del niño migrante’; y la coordinación en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) con el Equipo de Salud Mental y el Equipo de Orientación Educativa. Igualmente, se estudiarán otras temáticas con implicación. Durante el pasado año también se llevó a cabo un itinerario formativo de iguales características y con distintas temáticas, todo ello buscando siempre la actualización de conocimientos y el seguimiento de las mismas líneas de trabajo.
Linares lidera la formación sanitaria infantil: Médicos y enfermeros se coordinan para el plan de salud de 2026
Profesionales de la Comisión de Formación Interniveles del Área de Atención Infantojuvenil del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se han reunido para definir los cursos y otras actividades formativas a los que asistirá el equipo, así como las fechas en las que se desarrollarán éstas. El objetivo de este encuentro es la coordinación entre Atención Primaria -los centros de salud y consultorios- y hospitalaria -el Hospital Universitario San Agustín, de Linares- en cuanto a la atención de la población infantil y juvenil del área norte de Jaén, puesto que está demostrado que el trabajo en equipo y basado en evidencia clínica beneficia a los pacientes.