La Universidad de Jaén se sitúa en el puesto 814 a nivel mundial, según el Research Ranking SCImago 2026

La Universidad de Jaén (UJA) continúa demostrando que su potencial investigador compite al más alto nivel en el Espacio Europeo de Educación Superior y según los últimos datos del Ranking de SCImago 2026 por instituciones, la institución universitaria jiennense ocupa la posición 814 del mundo en el sector de Educación Superior en el ranking de investigación, de entre las 5.500 evaluadas.
Este resultado evidencia un crecimiento sostenido de la institución, que ha logrado escalar 24 posiciones si se toma como referencia las últimas dos ediciones. Este ascenso resulta especialmente meritorio teniendo en cuenta el notable incremento de instituciones evaluadas a nivel internacional durante los últimos años, lo que hace que el ranking sea hoy mucho más competitivo.
El análisis detallado por áreas arroja resultados históricos para la UJA, al posicionarse como la 21ª mejor universidad de España y la 35ª de toda Iberoamérica en el área de Matemáticas. En el área de Psicología, la UJA escala hasta el puesto 25 a nivel nacional, consolidando su influencia en el ámbito de las Ciencias del Comportamiento. En un contexto de transición global, la UJA destaca como la 28ª institución de España en Energía, superando a grandes universidades tradicionales. Además, la UJA se sitúa en el Top 35-37 de España en áreas como Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y Negocios (Business & Management).
Todos estos datos confirman que la Universidad de Jaén ha logrado una especialización de alto valor, destacando especialmente en la OCDE y el entorno europeo.
Sobre el Ranking SCImago
El SCImago Institutions Rankings es una de las herramientas de evaluación universitaria más reconocidas del mundo. Elaborado a partir de la base de datos Scopus (Elsevier), clasifica a las instituciones basándose en un indicador compuesto que combina tres áreas fundamentales: el rendimiento y la calidad de la investigación (50%), los resultados de la innovación y transferencia (30%) y el impacto social medido por su visibilidad web (20%).