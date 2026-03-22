Cazorla, Segura y Las Villas: 40 años protegiendo el mayor tesoro natural de España

La Junta de Andalucía ha iniciado este viernes la conmemoración del 40º aniversario del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un espacio protegido que se ha consolidado como referente nacional e internacional en conservación, gestión forestal, biodiversidad y turismo sostenible. El evento, al que seguirán otra serie de actividades a lo largo del año, se ha celebrado en el Centro de Visitantes El Sequero, en Siles, donde la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha presidido el acto institucional.
También han estado presentes el alcalde de Siles, Francisco Javier Bermúdez, así como los primeros ediles de municipios del entorno del Parque Natural, como el de Santiago Pontones, Antonio Rodríguez; La Iruela, Daniel Sánchez; el de Segura de la Sierra, José Manuel Martínez; el de Cazorla, José Luis Olivares; de Benatae, José Pascual Bermúdez; el alcalde de Hornos de Segura, Mario Navarro; el de Iznatoraf, Pascual Manjón; el de Hinojares, Santiago Jesús Iruela, y el de Orcera, Juan Francisco Fernández.
Igualmente, han asistido el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella; el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo; las delegadas territoriales de Agricultura Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Soledad Aranda y María José Lara, respectivamente; el director conservador del Parque Natural, Jesús Quesada; el coordinador provincial de TRAGSA, Juan Ignacio Peinado, además de anteriores directores conservadores, agentes medioambientales, profesionales del medio natural, representantes del sector turístico, el tejido empresarial y la comunidad científica.
El eje vertebrador del evento ha sido el homenaje que se ha realizado a quienes sostienen y protegen este espacio natural día a día. Por un lado, se han otorgado reconocimientos a empresas adheridas a la Marca Parque Natural —cuenta con 16 empresas con el distintivo, de las que 12 son de turismo de naturaleza, 2 de productos artesanales y otras 2 de productos naturales—, como ‘Embutidos y Jamones Navarro’, cuya actividad forma parte de la identidad gastronómica serrana, y a ‘Tierraventura Cazorla’, compañía dedicada al ecoturismo y las actividades de aventura.
Del mismo modo, se ha reconocido la labor de la Asociación de Turismo Sostenible del Parque, que integra a ayuntamientos y tejido empresarial; el Grupo de Espeleología de Villacarrillo, responsable de investigaciones decisivas en cavidades que han sido declaradas reservas entomológicas; la práctica ancestral de los bolos serranos, actualmente en proceso de reconocimiento como Bien de Interés Cultural de Andalucía, en su vertiente de Actividad etnológica, ejemplo vivo de la cultura compartida de estas comarcas, y a la empresa TRAGSA, por su especial dedicación a la recuperación de las zonas dañadas por el tren de borrascas. De otro lado, se ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones de ganaderos del espacio protegido, de las federaciones andaluzas de Caza, de Pesca y de Montaña, por la importancia de las actividades que desarrollan en el Parque.
Por otra parte, se ha llevado a cabo un emotivo reconocimiento a los agentes medioambientales del Parque, que ha recogido, en nombre del Cuerpo, Pedro Ávila Ortega. También se ha entregado una placa conmemorativa a título póstumo a Juan Lopezosa y Diego Sánchez, así como a los agentes que se jubilan tras prestar su servicio en el espacio protegido durante años.
Un enclave natural donde conviven naturaleza y sociedad
Durante su intervención, la consejera ha subrayado que este parque “no es solo un enclave natural de extraordinaria belleza, sino que también representa un modelo de convivencia entre naturaleza y sociedad, un lugar donde la protección ambiental ha atravesado los años de la mano del impulso económico y el arraigo cultural de las comunidades serranas”.
En este contexto, ha recordado que el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, declarado en 1986 y reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983, “con más de 209.000 hectáreas de extensión, es el mayor espacio natural protegido de España y el segundo más extenso de Europa; también es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y su territorio se extiende a lo largo de 23 términos municipales”. En la misma línea, ha puesto como ejemplo de su riqueza, sus bosques, valles, gargantas, su extraordinaria biodiversidad y un patrimonio natural y cultural que, ha sentenciado, “es orgullo de la provincia y de Andalucía”. Además, ha destacado la singularidad hidrográfica del territorio, incidiendo en que en este parque nacen el Guadalquivir y el Segura, dos de los ríos más importantes de la Península Ibérica, y se encuentran el emblemático Embalse del Tranco, el de Aguascebas o el de La Bolera.
Como balance de los 40 años del Parque, la consejera ha remarcado lo que ha supuesto “la profesionalización de la gestión forestal, la modernización de sus equipamientos de uso público, entre ellos, los centros de visitantes de la Torre del Vinagre y del Río Borosa, la apuesta por la educación ambiental y la consolidación de un turismo respetuoso que ha generado oportunidades de empleo y fijación de población”. Al respecto, ha afirmado que “el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas es hoy un referente europeo de gestión sostenible porque se ha logrado demostrar que proteger y prosperar no son verbos opuestos, sino caminos que avanzan juntos”.
En esta línea, ha reconocido “el enorme trabajo de conservación de la biodiversidad llevado a cabo en el Parque Natural, con especial protagonismo del quebrantahuesos”. Así, ha mencionado el Centro de Cría Guadalentín, ubicado en el corazón del parque, “que se ha convertido en el núcleo reproductor más importante de Europa para esta especie”. Sobre él, la consejera ha asegurado que “gracias a su labor, Andalucía ha logrado consolidar territorios de cría estables y mejorar la salud genética de la población reintroducida”, añadiendo que “el vuelo del quebrantahuesos sobre estas montañas es una metáfora de lo que hemos logrado: devolver la vida donde antes había desaparición y demostrar que la ciencia, la cooperación y la constancia son capaces de revertir incluso los procesos más delicados”.
Principales inversiones de la Junta en el Parque Natural
En el transcurso de su exposición, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha comentado asimismo las principales inversiones que la Junta de Andalucía mantiene en el Parque Natural, “símbolo del compromiso —ha aseverado— que el Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado con este lugar emblemático de nuestra comunidad”. Así, ha enumerado algunas de las más importantes, como la Transversal de Las Villas, camino forestal que vertebra el Parque en la zona de Las Villas, y en el que la Junta invirtió recientemente 2,8 millones de euros; los más de 2,1 millones con los que se ha actuado en la Carretera de la Vega y otros caminos y pistas forestales de Santiago Pontones, el término municipal de mayor extensión de la provincia, localizado en el corazón del Parque Natural; los 1,7 millones de euros que se van a emplear en la conversión de la antigua central hidroeléctrica de la Cerrada de Utrero en un ecomuseo; los 828.000 euros que se van a destinar para reformar de manera integral la piscifactoría del Borosa, o los más de 700.000 euros para ampliar el mirador del Puerto de las Palomas, dotarlo de un nuevo aparcamiento y un nuevo sendero panorámico”.
Asimismo, la responsable autonómica, que ha cuantificado en más de 40 millones las inversiones del Gobierno andaluz en los municipios del entorno del espacio protegido desde 2019, ha enfatizado “la bonificación t por el Gobierno andaluz para los aprovechamientos de los pastos en montes públicos de la comunidad autónoma. Algo, que, según ha apuntado, «supondrá un ahorro de más de un millón y medio de euros anuales para los ganaderos en el acceso a los pastos públicos y que va a tener una especial incidencia para los habitantes de los municipios del Parque Natural».
En este punto, ha hecho hincapié en “la rápida respuesta de la Junta, ante los efectos devastadores del tren de borrascas”, incidiendo en las obras de emergencia que “se están ejecutando tanto en caminos forestales, vías pecuarias e infraestructuras verdes, también en este parque natural, que van a suponer inversiones por un total de 8 millones de euros, en el marco del Plan Andalucía Actúa”. Entre ellas, ha aludido a las que se van a ejecutar en Coto Ríos, donde se va a construir un nuevo vado sobre el Guadalquivir, entre otras medidas, la adecuación de los desperfectos ocasionados por el temporal en la Ruta del Río Borosa, una de las más visitadas de Andalucía, o las actuaciones para reparar los daños en la Transversal de Las Villas.
Catalina García también se ha referido al turismo sostenible, mencionando el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con fondos Next Generation EU, “que se está desarrollando como estrategia para transformar el modo en el que visitantes y residentes se relacionan con el espacio protegido”. Así, ha citado intervenciones como la mejora de la accesibilidad del sendero de Las Acebeas, en Siles, la implementación de energías renovables en las casas forestales de Don Domingo y Riogazas o la adecuación del aparcamiento de Los Casares, junto al embalse del Tranco, actuaciones que responden al objetivo de crear un sistema de movilidad más ordenado, más inclusivo y compatible con la conservación.
En esta línea, ha resaltado que “el turismo debe caminar hacia el respeto a los recursos naturales, mejorar la calidad de vida local y vivir experiencias auténticas que conecten a los visitantes con la esencia de estas sierras”.
En la clausura del acto, la consejera ha presentado la hoja de ruta que marcará el futuro del Parque en los próximos años. “Una planificación que apuesta por reforzar la investigación científica, avanzar en la accesibilidad, impulsar la movilidad sostenible, promover la economía verde y circular, fortalecer los vínculos entre cultura y naturaleza, apoyar el emprendimiento de base rural y mejorar la gobernanza compartida entre administraciones, empresas y ciudadanía”. De este modo, ha concluido diciendo que “los próximos 40 años serán tan decisivos como los que hoy celebramos. Este parque seguirá siendo un faro de identidad, un motor de progreso y un ejemplo de cómo la naturaleza y las personas pueden caminar juntas hacia un futuro mejor”.