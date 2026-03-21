OPINIÓN | LA INEFABLE ILITURGI. UNA VIVENCIA ÚNICA (Juan Parrilla)

En las últimas semanas, he asistido a dos eventos de excepcional calidad artística, que rememoraban acontecimientos de varias décadas, en el auténtico ser de esta bella ciudad jiennense, ejemplo de culturas compartidas y buen hacer, en el plano artístico y patrimonial. Esta inefable Ciudad de Andújar, con su abierta gente, es bajo mi punto de vista, un importante referente en lo social y lo humano, en nuestra provincia y para toda Andalucía. El primer acto, discurrió en la Plaza del Ayuntamiento, junto a la bellísima Iglesia de San Miguel, de planta, portada e interior eclépticos, (combinación de estilos arquitectónicos) y un trascoro, tallado realmente imponente.
El primero de estos eventos, (22 de Febrero) fue el llamado “Andújar Flamenca”, que consistió en un desfile de vestidos y trajes flamencos dignos de elogio, debido a la genialidad de sus jóvenes diseñadores. Bellas y jóvenes, las modelos, parecían flotar sobre la gran pasarela, luciendo aquellos extraordinarios vestidos, ante miles de personas, que allí disfrutaban de aquel acontecimiento. Como suele decirse… para quitarse el sombrero. Posteriormente, el 6 de Marzo, presencié algo que jamás había visto y que consistió en la presentación de la “Semana Santa Chica” con un escenario espectacular que discurrió en el salón de actos, de las Escuelas Profesionales de La Sagrada Familia. Un acto imponente por la calidad y autenticidad del sentimiento de todos los participantes con un Altar bellísimo e indescriptible, que invitaba a todos los asistentes al fervor y recogimiento, con la presentación de un cuadro pintado exprofeso por una genial adolescente, para tal Semana Santa, protagonizada por chavales jovencísimos, cuya representación central, fue la “Danza de los Seises”, que maravilló a todo el público, por su actuación. Posteriormente, el pregón, de manos de un excelente joven y la asistencia de autoridades, civiles, militares, así como de los representantes de los Cuerpos de Policía y Guardia Civil.
En resumen, un acontecimiento con 19 años de historia, que jamás había visto. Quedé francamente impresionado. Mi más sincera felicitación a todos los Iliturgitanos.