Las personas con discapacidad contarán con apoyo para su acceso a las empresas ordinarias

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones destinada a fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Así lo ha explicado la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, a la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (Fejidif) en un encuentro de trabajo.
Mata Soria ha detallado que este programa, denominado ‘Empleo con apoyo’, va a destinar 4 millones de euros en Andalucía a solventar uno de los obstáculos que dificultan el acceso de los integrantes de este colectivo al mercado ordinario de trabajo: formalizar un contrato sin que la empresa haya mantenido un contacto previo con la persona candidata y sin haber podido valorar la idoneidad de su perfil al puesto ofertado. Esta misma semana (el pasado miércoles), el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de esta convocatoria.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Andalucía. Estas entidades deberán contar en sus plantillas ─o incorporar a ellas─ personal cualificado en materia laboral, que será el encargado de desarrollar las acciones orientadas a la inserción laboral de las personas con discapacidad. El proyecto incluye actuaciones en dos momentos diferentes: tanto previas a la incorporación del trabajador a la empresa como una vez iniciada la actividad.
‘Empleo con apoyo’ tiene como principal objetivo el acceso al mercado de trabajo de personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental, con discapacidad intelectual o personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. También incluye la atención y acompañamiento a personas con discapacidad física o sensorial con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %, así como a personas sordas y con discapacidad auditiva con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
La convocatoria fija en 26.422 euros la cuantía anual de las subvenciones. Una vez lograda la inserción laboral de las personas participantes en los proyectos, esa cantidad se verá incrementada en función de varios conceptos. En concreto, podrá hacerlo en 1.500 euros para costear los gatos derivados de los desplazamientos necesarios para el desarrollo de las acciones, en 1.000 euros cuando la persona con discapacidad sea mujer y en otros 500 euros por la contratación de una póliza de seguros de accidente y responsabilidad civil que dé cobertura a las personas atendidas.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOJA. Tanto la solicitud como la documentación requerida deben presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, accesible desde el Catálogo de Procedimientos y Servicios publicado en la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónoma que por razón del territorio corresponda.
Ana Mata ha animado a Fejidif a aprovechar esta nueva línea de ayudas de Empleo. En esta línea, ha subrayado “la excelente labor” que viene desarrollando Fejidif en la provincia de Jaén en sus 39 años de trayectoria, “luchando por la plena integración social y laboral de las personas con discapacidad”. La delegada ha destacado “el compromiso de la Junta de Andalucía con la meta de la plena integración”. Y ha reseñado a su vez “la estrecha colaboración” que mantiene y va a seguir manteniendo la Consejería de Empleo con Fejidif. De hecho, actualmente Fejidif gestiona programas de Empleo de gran envergadura como la red Andalucía Orienta o los Centros Especiales de Empleo. Así, ha explicado que Fejidif realiza “una orientación profesional de calidad y personalizada, porque conoce los potencialidades y necesidades específicas para avanzar hacia el empleo”. A su vez, ha apuntado que también “desde su centro especial de empleo Enordis SL “está haciendo un trabajo extraordinario en pro de la igualdad”.
Las personas con discapacidad contarán con apoyo para su acceso a las empresas ordinarias
La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones destinada a fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Así lo ha explicado la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, a la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (Fejidif) en un encuentro de trabajo.