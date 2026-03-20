Linares diseña su hoja de ruta sanitaria: la Mesa ERACIS+ planifica nuevas acciones de salud

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El Centro de Interpretación del Paisaje Minero de Linares se ha convertido en el epicentro de la planificación sociosanitaria de la ciudad con la celebración de la cuarta Mesa Sectorial de Salud, enmarcada en la estrategia ERACIS+. Bajo la presidencia de la concejala de Bienestar Social, Mamen Muñoz, este encuentro de trabajo ha reunido a un equipo multidisciplinar compuesto por personal técnico municipal, representantes de entidades del tercer sector, asociaciones de salud y profesionales de los distintos centros de atención primaria de Linares.

El objetivo central de esta mesa ha sido el diseño y la planificación de nuevas líneas de actuación que den respuesta a las realidades detectadas en las zonas de intervención de la estrategia. Este tipo de foros técnicos resultan fundamentales para ajustar los recursos a las necesidades reales de la población, permitiendo una coordinación efectiva entre la administración y los agentes sociales que trabajan a pie de calle.

Cabe recordar que el proyecto ERACIS+ (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) cuenta con una sólida base de apoyo institucional y financiero, al estar cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo+ y la Junta de Andalucía. Gracias a esta colaboración entre niveles administrativos, Linares continúa avanzando en la implementación de políticas que no solo buscan la inclusión social, sino que sitúan la salud comunitaria como un pilar básico para la cohesión de sus barrios.

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