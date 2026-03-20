FERIA DE LOS PUEBLOS | Diputación organiza una jornada sobre las consecuencias del cambio climático en los municipios

La Diputación Provincial de Jaén ha organizado una jornada para analizar las consecuencias del cambio climático en los municipios y abordar líneas de acción que contribuyan a mitigar sus efectos. El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, acompañado por la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, y el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha inaugurado esta actividad enmarcada en la Feria de los Pueblos cuya ponencia marco ha corrido a cargo de la catedrática de Ecología de la Universidad de Jaén, Gema Parra.
El contenido de esta jornada está ligado al eje temático de la undécima edición de esta feria, que es el cambio climático. “En una provincia como la nuestra, con casi 70 millones de olivos y con cuatro parques naturales, tenemos que prestarle especial atención a este asunto, que desgraciadamente está aquí, y en la Diputación Provincial somos conscientes de ello”, por lo que el cambio climático “de manera transversal, va a recorrer la práctica totalidad de las actividades en esta feria”, ha recordado Paco Reyes. De ahí que, en esta jornada, dirigida a técnicos municipales, a alcaldes y a población en general, “vamos a reflexionar sobre cómo está afectando y qué podemos hacer con el cambio climático en los municipios de la provincia”, ha apostillado.
El Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático promovido por la Diputación Provincial –que recoge casi 300 actuaciones englobadas en 16 programas y 47 proyectos, dirigidos tanto a administraciones públicas como a sectores productivos de nuestra provincia, ciudadanía o ayuntamientos– se ha expuesto en esta jornada junto a la incorporación de la provincia al Pacto Nacional contra el Cambio Climático o la importancia de que cada ayuntamiento elabore su propio plan municipal en esta materia. A través de esta actividad “queremos insistir en que la lucha contra el cambio climático no es una cuestión de las instituciones, tampoco es una cuestión específica de las empresas, sino que es una cuestión de la sociedad en general” por lo que a lo largo de estas tres jornadas de la Feria de los Pueblos, se pretende sensibilizar sobre la importancia de “cómo cada uno, en su vida cotidiana y en su actitud diaria, puede colaborar en esa lucha contra el cambio climático”, ha apostillado el presidente de la Diputación.
En concreto, la ponencia marco de esta jornada, ofrecida por Gema Parra, ha versado sobre los efectos del cambio climático en los municipios y sobre cómo priorizar las acciones en el territorio para proteger el futuro de los mismos, con el objetivo de “remarcar las distintas estrategias de solución que vamos a poder afrontar para remitir no sólo los impactos ambientales y económicos del cambio climático, sino los impactos en la salud, que son muy relevantes para nuestra ciudadanía”, ha señalado Parra.
En esta línea, esta catedrática de Ecología ha hecho hincapié en la importancia de que desde los municipios jiennenses se siga el Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático y “se tomen las distintas estrategias posibles asociadas a sus contextos concretos y, de esta forma, intenta solucionar dentro de nuestras capacidades, las problemáticas que tenemos con el cambio climático”. Los riesgos de inundaciones asociadas a eventos climáticos extremos, las situaciones de sequía debido a la escasez de precipitaciones o las olas de calor son algunas de las principales amenazas del cambio climático en las localidades, tal y como ha señalado Parra, que ha abogado por la mejora de la calidad del aire, o por la adaptación urbanística de los municipios para afrontar las olas de calor, como líneas de acción para mitigar en los mismos los efectos del reto climático.
Además, en esta jornada se han expuesto distintas experiencias impulsadas en localidades jiennenses para hacer frente al cambio climático, con la participación de los alcaldes de Navas de San Juan, Baños de la Encina y Villanueva de la Reina –Joaquín Requena, Antonio Las Heras y Blas Alves, respectivamente–. También se ha celebrado una mesa redonda sobre la estrategia de turismo sostenible que se está impulsando en la provincia a través de los Planes de Sostenibilidad Turística que gestiona la Diputación con fondos europeos. El contenido de esta mesa, que ha contado con la intervención de técnicos, concejales y representantes de asociaciones y de empresas que participan en estos planes, se ha centrado en las medidas para la adaptación al cambio climático en la gestión empresarial y municipal que abarca esta estrategia.