El Mercado de Abastos encara la recta final de su ciclo de Bandas de Cabecera tras el éxito de las citas anteriores

El latido de la Semana Santa de Linares se intensifica estos días en el Mercado de Abastos, que se prepara para bajar el telón de la segunda edición del ciclo musical ‘Bandas de Cabecera’. La iniciativa encara su fase definitiva tras haber cosechado una excelente acogida en las cuatro jornadas previas, consolidando este espacio como un punto neurálgico para la cultura y el comercio local.
Desde que se iniciara la programación el pasado mes de febrero, el recinto ha vibrado con el talento de las formaciones locales, atrayendo a una multitud de vecinos y visitantes. El ciclo comenzó con la Banda de Cabecera de la Santa Cena el 21 de febrero, seguida por la Banda de Cabecera de los Estudiantes el 7 de marzo. El pasado 14 de marzo, el mercado vivió una jornada especialmente concurrida con la doble actuación de las Bandas de Cabecera de la Expiración y del Nazareno. Todas estas citas se saldaron con un notable éxito de público, llenando los pasillos del mercado de una atmósfera de convivencia que ha dinamizado la actividad de los comerciantes.
Recta final de la programación
El concejal-delegado Antonio Luis Hervás ha destacado que el Mercado de Abastos se sitúa nuevamente en el centro de la vida de la ciudad, demostrando que es un espacio vivo, moderno y en constante crecimiento. Según el edil, la combinación de compras y música en directo refuerza la identidad linarense y el orgullo por sus tradiciones más arraigadas.
Para quienes aún no hayan disfrutado de esta experiencia, el ciclo afronta su penúltimo encuentro mañana, sábado 21 de marzo, a las 12:30 horas, con la actuación de la Banda de Cabecera del Santo Entierro. La clausura definitiva tendrá lugar la próxima semana, el 28 de marzo (Sábado de Pasión), también a las 12:30 horas, a cargo de la Banda de Cabecera del Rescate.
El mercado luce además estos días una decoración especial de temática cofrade, fruto de la colaboración con la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías de Linares. Esta ambientación única invita a disfrutar de las dos últimas oportunidades para vivir la antesala de la Pasión entre los puestos tradicionales de Abastos.