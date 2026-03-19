Sanidad realiza este año actuaciones en el Hospital San Agustín por 2,6 millones de euros

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Elena González, ha visitado el Hospital Universitario San Agustín, dependiente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, junto al gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, José Luis García Cano, el equipo directivo y los responsables de diversas áreas, para supervisar el cronograma de obras que en los próximos meses se van a desarrollar en el centro hospitalario linarense, unos trabajos de mejora de las infraestructuras y servicios por un valor de 2,6 millones de euros.
“El Hospital Universitario San Agustín va a protagonizar una importantísima inversión este año que va a permitir, entre otras cosas, finalizar la adecuación y reforma de todas las plantas de hospitalización. Estamos hablando de un gran cambio en espacios, instalaciones y de la adquisición de equipos, lo que ha supuesto, desde 2019, casi 14 millones de euros, de los cuales, un 62% han ido a parar a obras y reformas, por un montante global de 8,5 millones de euros, y, el 38% restante, a equipamiento, representando este concepto más de 5 millones de euros. Todo ello, se va a traducir en una mayor resolución clínica, además de aumentar la seguridad de pacientes y profesionales y el confort, entre otras mejoras“, ha asegurado la delegada.
La remodelación de los espacios, que llevan una programación concatenada, se inició el pasado mes de enero en la planta baja hospital linarense para reformar la Unidad de Rehabilitación por un importe de 221.500 euros.
Durante este mes de marzo se está abordando la reforma completa de las cocinas, que supone un cambio completo en los techos, suelos e instalaciones hidráulicas, actuación que lleva asociada un montante de casi 400.000 euros.
Estas obras van a coexistir en el tiempo con la reforma de otras instalaciones del centro hospitalario por un importe de 582.000 euros. Entre ellas, la sustitución de los cuadros de maniobras de los ascensores, renovando así los sistemas de control que gestionan el funcionamiento de las cabinas de éstos, incluyendo también la impermeabilización de los fosos, lo que va a suponer una inversión de 244.000 euros. También se va a sustituir la acometida general de agua fría sanitaria hasta el edificio principal y la sustitución de verticales hidráulicas para el control de legionela por importe de 188.007 euros, además de la adecuación de los sistemas contraincendios y la reforma de aljibes (150.000 euros).
Posteriormente, se va a dar paso a la remodelación de la tercera planta de hospitalización, pasando después a la segunda, por un valor, cada una de ellas, de 345.000 euros.
Las últimas actuaciones se centrarán en la instalación de una nueva Unidad de Endoscopias en la segunda planta, pasando de dos a tres las salas para realizar endoscopias, lo que supondrá un importe de 347.000 euros.
Por último, se va a adecuar también un espacio en la séptima planta del centro hospitalario, habilitando una nueva zona de hospitalización para Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) por importe de 373.000 euros.
“En 2025 también se han llevado a cabo diversas actuaciones, de menor envergadura de las que estamos comentando del ejercicio actual, pero también muy importantes para el buen funcionamiento del hospital linarense. Estamos hablando de la sustitución de todas las camas, de los sillones de acompañante y de las mesitas de las plantas de Hospitalización por un valor de casi 700.000 euros; además de dos salas robotizadas de radiología con un coste de 467.000 euros”, ha añadido la delegada.
En cuanto a otro equipamiento incorporado, en 2025 se realizó la adquisición de tres ecógrafos para Urología, Rehabilitación y Pediatría (70.700 euros); un nasofibrolaringoscopio portátil y un sillón para la consulta de Otorrinolaringología (19.800 euros), un respirador portátil y maquinaria termodesinfectadora para cuñas del servicio de Urgencias por valor de (20.500 euros); y una cama para Obstetricia-Paritorio (17.200 euros).
Nuevo personal
“Desde el 2019 la apuesta por la sanidad pública ha sido clara desde el Gobierno andaluz, y se ha reflejado en todas las mejoras puestas en marcha y las que se van a realizar este año en el Hospital Universitario San Agustín, además del incremento de plantilla experimentado por el centro”, ha afirmado la delegada.
En estos últimos ocho años ha aumentado el personal en 189 profesionales lo que supone un incremento de más del 17% de la plantilla, con un coste anual de más de 8.640.000 euros.
Destaca también el refuerzo de personal médico efectuado en el año 2025, con 17 facultativos más. En concreto, se trata de tres especialistas en Medicina Interna – se ha pasado de 8 a 11 internistas -, además de incorporar una segunda guardia, suponiendo ello un coste de 380.000 euros; en Urgencias, con el incremento de plantilla de 18 a 21 profesionales -con un coste anual de más de 460.000 euros-, al pasar de tres a cuatro guardias, aumentando un profesional de guardia de 24 horas más al día; y un profesional más en el Servicio de Anestesia, pasando de 8 a 9 profesionales.
Del mismo modo, entre 2025 y 2026 se han incorporado dos facultativos especialistas en Neumología, dos en Aparato Digestivo, dos en Urología, dos en Otorrinolaringología, dos en Anatomía Patológica y uno en Psiquiatría.