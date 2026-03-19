Linares estrena su Residencia de Tecnificación Deportiva tras una inversión de medio millón de euros

La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha visitado la nueva residencia de tecnificación y formación deportiva de Linares, toda vez que ya han finalizado las obras de adecuación y mejora de la eficiencia energética del edificio central del Parque Municipal de Deportes San José, que alberga dichas instalaciones. Este proyecto, desarrollado en dos fases, ha contado con una inversión global superior al medio millón de euros, de manera que la residencia podrá dar alojamiento a más de una treintena de deportistas, ya que dispone de 16 habitaciones dobles y una adaptada, además de aseos y una sala central.
“Desde el equipo de Gobierno mostramos nuestra satisfacción por la ejecución de este proyecto de adecuación y mejora, con la que ampliamos la dotación de instalaciones deportivas. Esto es una muestra más de la apuesta que estamos realizando por el deporte y los deportistas, ofreciéndoles espacios de calidad para su bienestar”, ha señalado la alcaldesa, quien ha estado acompañada en la visita por el concejal-delegado de Contratación, Raúl Caro-Accino, y personal técnico.