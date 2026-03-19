Linares busca soluciones al cibercrimen: Arranca la III edición del Hackathon de Ciberseguridad y Emprendimiento

Linares volverá a situarse en el mapa de la innovación tecnológica con la celebración de la III edición del Hackathon de Ciberseguridad y Emprendimiento, que tendrá lugar los próximos 25 y 26 de marzo de 2026.
Esta nueva edición incorpora como entidad colaboradora a Evolutio, una compañía de referencia en el ámbito de la transformación digital y la ciberseguridad.
Los participantes en esta edición del hackathon deberán, durante un periodo limitado de tiempo, trabajar en equipos multidisciplinares de forma colaborativa para resolver retos tecnológicos. En este caso, centrado en la ciberseguridad y el emprendimiento, el evento les permitirá desarrollar soluciones innovadoras, potenciar sus habilidades técnicas y fomentar la creatividad aplicada a problemas reales.
La importancia de la ciberseguridad es hoy más relevante que nunca. En un contexto de creciente digitalización, tanto las empresas como las administraciones públicas necesitan proteger sus sistemas, datos y servicios frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Iniciativas como este hackathon contribuyen a generar talento especializado, sensibilizar sobre la seguridad digital y promover una cultura tecnológica más sólida y preparada para los retos del futuro.
El hackathon se desarrollará en dos jornadas. El primer día (25 de marzo) se celebrará en las instalaciones de Evolutio, donde arrancarán los retos de ciberseguridad en un entorno profesional. El segundo día (26 de marzo) tendrá lugar en la Incubadora de Empresas de la Cámara de Comercio de Linares, aprovechando los recursos del CiberLab, Laboratorio de Ciberseguridad, para continuar el desarrollo de los proyectos.
El evento se enmarca en el programa INCIBE Emprende, impulsado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), cuyo objetivo es fomentar el talento digital, la ciberseguridad y el emprendimiento. Este programa engloba además iniciativas como auditorías en ciberseguridad para pymes dentro de su programa de aceleración, así como un programa de incubación dirigido a emprendedores especializados en ciberseguridad, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido empresarial y al impulso de nuevas iniciativas innovadoras. Iniciativa financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con esta tercera edición, Linares consolida su apuesta por la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de oportunidades en el ámbito digital, fortaleciendo su ecosistema emprendedor y su posicionamiento como referente en ciberseguridad.