La Junta refuerza la empleabilidad de los municipios jiennenses con el Programa Impulsa-T Jaén

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha reiterado el compromiso de la administración andaluza con la empleabilidad de la provincia con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la convocatoria, para el ejercicio 2026, de las subvenciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo destinadas a poner en marcha el Programa Impulsa-T Jaén.
Jesús Estrella ha recordado que este programa específico para la provincia jiennense “es un plan de choque que busca mejorar la inserción laboral en los municipios de la provincia”. La iniciativa, dotada con 7 millones de euros, permitirá realizar contrataciones temporales vinculadas a proyectos de interés general y social promovidos por los ayuntamientos y las entidades locales autónomas de la provincia.
“Una vez más”, ha señalado el delegado del Gobierno, “la Junta da ejemplo de municipalismo apoyando un plan de empleo en las administraciones locales, que van a poder reforzar sus servicios públicos para la ciudadanía y dinamizar el desarrollo social de sus municipios pensando en sus necesidades y en los perfiles que más necesitan sus mercados laborales”.
Cada contrato tendrá una duración de seis meses a jornada completa, destinado a la ejecución de proyectos municipales con una duración de doce meses. La subvención prevista asciende a 10.900 euros por cada contrato laboral formalizado y permitirá financiar actuaciones relacionadas, entre otras, con la mejora de infraestructuras locales, la preservación del patrimonio, el refuerzo de servicios públicos municipales o el desarrollo de iniciativas medioambientales.
El delegado del Gobierno ha subrayado “el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la provincia de Jaén poniendo en marcha este plan con el que vamos a dar respuesta a la situación específica de nuestro territorio”. La provincia jiennense acusa un elevado nivel de desempleo que afecta especialmente a la población mayor de 30 años, además de un progresivo proceso de despoblación en distintos municipios. “Estos son factores que requieren medidas específicas para favorecer la inserción laboral y la fijación de la población al territorio”, ha especificado.
En este sentido, Jesús Estrella ha recordado que, con el Programa Impulsa-T Jaén, son siete los planes que la Consejería de Empleo ha puesto en marcha en la provincia, que han permitido que “más de 8.000 personas logren una oportunidad laboral en una tierra que, como el resto de Andalucía, es cada día más competitiva”. Por otro lado, el delegado del Gobierno ha subrayado también el impulso a las llamadas ‘Escuelas Taller’ con el Programa Empleo y Formación, con las que se ha mejorado la empleabilidad de más de 2.000 jiennenses con una inversión global, entre planes de empleo y Escuelas Taller, de 130 millones de euros”.
Impulsa-T Jaén
Cada contrato tendrá una duración de seis meses a jornada completa, destinado a la ejecución de proyectos municipales con una duración de doce meses. La subvención prevista asciende a 10.900 euros por cada contrato laboral formalizado y permitirá financiar actuaciones relacionadas, entre otras, con la mejora de infraestructuras locales, la preservación del patrimonio, el refuerzo de servicios públicos municipales o el desarrollo de iniciativas medioambientales.
Las personas destinatarias de estas contrataciones deberán tener 30 años o más y estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Asimismo, las entidades locales beneficiarias deberán reservar al menos un 5% de las plazas a personas con discapacidad, en aplicación de los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 15 de abril de 2026.