Fanny Rubio reivindica el poder de las aulas: «La única solución a los conflictos está en la educación»

El presidente de la Diputación jiennense, Paco Reyes, ha presidido esta tarde la entrega de los XII Premios de la Provincia de Jaén, con los que la Administración provincial reconoce a personas, entidades o colectivos que destacan por su trabajo y compromiso con la provincia jiennense. En este acto, en el que han sido distinguidos el jurista Baltasar Garzón, el grupo Macrosad, la escritora Fanny Rubio y el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, Reyes ha valorado la labor de estas personalidades y colectivos y ha querido remarcar “las virtudes que tiene la provincia de Jaén, un potencial que nos hemos empezado a creer”.
Estos galardones se han otorgado un año más con motivo de la celebración del Día de la Provincia, una jornada “para sentirnos profundamente orgullosos y orgullosas de nuestros 97 municipios, de nuestro origen, de quiénes somos y de la tierra donde tenemos la suerte de haber nacido o la ventura de vivir”, ha enfatizado el presidente de la Diputación. En esta línea, ha asegurado que Jaén “es una tierra de tradición, pero también de innovación y de investigación; de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo, con profundas raíces históricas, pero también con un presente y un futuro prometedor”. Al respecto, ha agregado que cuenta “con una riqueza y un legado patrimonial, natural y cultural incalculable e incomparable” y que igualmente es “una tierra solidaria, comprometida y empática que quiere ir hacia adelante sin dejar a nadie atrás”.
En esta solemne entrega de premios –que siempre se celebra en torno a la fecha del 19 de marzo y en la que han estado presentes, entre otras autoridades, el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, miembros de la Corporación provincial y diferentes alcaldes y alcaldesas jiennenses–, el máximo responsable de la Diputación ha insistido en que “este día tan señalado para todos los jiennenses es una ocasión magnífica para hablar de nosotros mismos, de lo que estamos consiguiendo y de los retos que tenemos por delante, de lo que nos hace sentirnos orgullosos y orgullosas y de lo que Jaén ofrece al mundo”.
En este sentido, Paco Reyes ha puesto de relieve que “estamos viviendo el momento de Jaén” porque, a su juicio, “nuestra provincia ha experimentado en los últimos años una evolución muy importante” que se refleja en diferentes indicadores económicos positivos como el crecimiento de las exportaciones y en el avance en sectores como el aceite de oliva, el plástico, el agroalimentario o la industria en general. “Hemos dejado atrás el lamento y hemos comenzado a creer en nosotras y en nosotros mismos y en nuestras posibilidades, y esto es muy significativo, porque creer es poder”, ha subrayado antes de expresar su confianza en el futuro con proyectos como la implantación en la provincia del CETEDEX, que “nos convertirá en referente de los vehículos autónomos, la lucha antidron y la inteligencia artificial y que confirman que estamos en el momento de Jaén”.
Paco Reyes se ha mostrado convencido de que “debemos aprovechar esa inercia positiva, ya que se está dando respuesta por parte del Gobierno de España a algunas demandas históricas de nuestra provincia” en materia ferroviaria, viaria, de infraestructuras hidráulicas o eléctricas. Esto, sumado “al talento que tenemos y esas condiciones favorables al servicio del progreso de nuestra tierra, ha de servirnos para que nuestros pueblos sigan estando habitados y continúen siendo habitables, que nuestro mundo rural siga vivo, y debemos hacerlo cooperando, desde lo público, por supuesto, y también desde lo privado”. Entre las principales fortalezas de la provincia, Reyes ha resaltado que “seguimos teniendo el liderazgo del aceite de oliva, somos los mayores productores del mundo y los que producimos con la mayor calidad, y estamos muy orgullosos de ello porque el aceite de oliva es un producto lleno de cualidades: para la salud, para la gastronomía y para el propio medioambiente”.
Precisamente este año la Feria de los Pueblos, que se ha inaugurado tras esta entrega de premios, está centrada en el cambio climático. “No podemos obviar esta realidad, lo estamos viendo en nuestro día a día, con periodos de sequía, después con el tren de borrascas que ha llenado nuestros pantanos y que ha castigado a Andalucía y también a nuestra provincia. El cambio climático está aquí”, ha insistido Reyes, y “es un reto común que requiere de un esfuerzo colectivo, de todos y de todas”, aunque en este punto ha reconocido “el esfuerzo de alcaldes y alcaldesas en las semanas tan complicadas que vivimos en los últimos días de enero y los primeros de febrero, estando como siempre al pie del cañón, en primera línea, para dar respuesta a sus vecinos y vecinas porque han sido muchos los daños que el temporal ha dejado a su paso por nuestra provincia: cultivos dañados, aceituna en el suelo, pérdida de jornales, carreteras, caminos rurales, infraestructuras hidráulicas, instalaciones municipales”.
También ha apuntado que la Diputación “va a estar ahí, como lo está siempre, para asistir a nuestros municipios, por eso hemos puesto en marcha un Plan de Choque, haciendo un importante esfuerzo dadas nuestras limitaciones presupuestarias”. En concreto, ha recordado que se van a destinar 50 millones de euros a este plan, de los que 30 millones se dedicarán a arreglar diferentes infraestructuras, fundamentalmente carreteras de la red viaria provincial, y otros 20 millones irán a parar a los ayuntamientos.
En su discurso, Reyes también ha tenido palabras para los cuatro galardonados en esta gala. Así, ha hecho alusión a la difusión que de la provincia jiennense hace el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, “uno de los grandes referentes del deporte en nuestra provincia y también en Andalucía”, que tiene a sus espaldas casi medio siglo de trayectoria durante la que “ha contribuido al desarrollo del deporte y sus valores en nuestra tierra gracias a su trabajo con la cantera, de la que han salido grandes atletas, y, a la vez, a promocionarla más allá de nuestras fronteras gracias a la participación en campeonatos y a los logros de sus deportistas”.
Los valores, ha precisado Reyes, “también han sido protagonistas de la trayectoria literaria y vital de Fanny Rubio, una figura esencial de la literatura y el pensamiento contemporáneos, que ha alcanzado plena proyección en el panorama cultural nacional”. De ella, el presidente de la Diputación ha ensalzado “su maestría, su impronta, su mirada crítica y humanista”, además de su “sensibilidad, su atención a la memoria, a la identidad y a la experiencia histórica, que han sido virtudes que la han situado como una autora imprescindible”, todo ello “sin olvidar su tierra y sus raíces”. Por lo anterior se ha reconocido con este Premio de la Provincia a “esta linarense premiada y reconocida, una creadora de excelencia que eleva el panorama literario actual y engrandece a la provincia que la vio nacer, de la que es una magnífica embajadora”, ha relatado el presidente de la Administración provincial.
También es un gran embajador jiennense, como ha recalcado Paco Reyes, el torreño Baltasar Garzón, “uno de nuestros jiennenses más universales, jurista de prestigio, admirado, conocido y reconocido internacionalmente”. En esta dirección, ha puesto en valor “su talento, esfuerzo, tesón y capacidad de trabajo, con los que ha sido referente en la lucha contra el terrorismo y, también, un pionero en la investigación de delitos de lesa humanidad, como genocidios y crímenes cometidos bajo dictaduras”. “Comprometido con la justicia y con la verdad, es un orgullo para nuestra provincia, con la que también está comprometido, como lo hemos visto tantos años en los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén en su pueblo”, ha apostillado Reyes, quien ha reiterado que “con este galardón le trasladamos nuestra gratitud, distinguiendo su dilatada, valiente y brillante trayectoria, guiada siempre por la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas”.
Unas personas que, como ha apuntado Reyes, “están precisamente en el centro de la actividad del grupo Macrosad, que conecta distintas generaciones prestándoles servicios fundamentales”. En este contexto, ha señalado que “pocas tareas son tan gratificantes y meritorias como la que realiza este grupo empresarial, una de las principales firmas del sector de los servicios socio-sanitarios en el ámbito nacional, que podemos decir orgullosos que nació en Jaén y tiene su sede principal Geolit”. En sus más de tres décadas de vida, según ha elogiado el máximo responsable de la Diputación, Macrosad “ha destacado por su vocación de mejora constante y su compromiso con la excelencia a través de la innovación, la investigación y la sostenibilidad, ligados al cuidado de las personas”. “Hoy es un referente nacional y también un motor de empleo, con esos más de 9.000 profesionales que trabajan en sus centros, atendiendo a más de 23.000 personas en toda España”, ha precisado.
Para finalizar, el presidente de la Diputación ha insistido en que las personas y entidades reconocidas hoy “son ejemplo y espejo en el que mirarse, con trayectorias de mérito, de esfuerzo, de constancia, de talento y de valía y una muestra del capital humano, empresarial y social con el que cuenta nuestra provincia y que proyectamos al mundo”. El acto de entrega de estos XII Premios de la Provincia ha concluido con la actuación del grupo jiennense Andaraje, que ha interpretado el tema “Canto de munidas y alabado” y, como viene siendo habitual para cerrar esta gala, el himno de la provincia de Jaén.
En el marco de esta gala, el juez Baltasar Garzón ha mostrado su agradecimiento por el reconocimiento y ha destacado que recibe el premio con “buenas sensaciones y muy feliz de estar aquí en mi tierra con todos los paisanos y paisanas en una jornada tan señalada como el Día de la Provincia”.
Por su parte, la escritora Fanny Rubio ha puesto de relieve el papel fundamental de la educación. En este sentido, Rubio ha remarcado que “sus primeros aprendizajes en Jaén marcaron su trayectoria vital, “la única solución de los conflictos está en el aula”, ha afirmado la escritora linarense, que asimismo ha puesto en valor la labor del profesorado como base para “reconstruir un país a través del conocimiento, la cultura y el pensamiento”.
La presidenta del Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, Encarnación Vallejo, que ha sido la encargada de recoger el premio en nombre de la entidad deportiva, ha destacado que este reconocimiento supone “un orgullo para la entidad, además de un impulso para continuar su labor”. Vallejo ha subrayado que el galardón es también “ilusionante para transmitírselo a todos nuestros deportistas y un respaldo a un trabajo que el club viene desarrollando desde hace décadas, tanto en el ámbito deportivo como social”.
En esta línea, la CEO de Macrosad en Jaén, Alicia Carrillo, ha señalado que este reconocimiento representa “un día de celebración máxima para toda la organización”. “Este premio supone identidad y nos lleva a nuestros orígenes”, ha recordado Carrillo sobre los inicios de la empresa, que se puso en marcha hace 31 años en la provincia jiennense. Asimismo, Alicia Carrillo ha mostrado su satisfacción por poder compartir este logro con todo su equipo, “especialmente con las profesionales que forman parte de la entidad en distintos puntos del país, que destacan por su compromiso diario con la mejora de la calidad de vida de miles de personas”.