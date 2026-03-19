Equipos adiabáticos y eficientes: Así es la gran mejora en la climatización del Mercado de Abastos de Linares

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, ha visitado el Mercado de Abastos, donde avanza a buen ritmo la obra para la mejora de la climatización de dichas instalaciones municipales. Los trabajos que se están llevando a cabo consisten en la instalación de seis sistemas de refrigeración mediante equipos adiabáticos, sostenibles y eficientes.
Del Olmo ha destacado “la importancia de esta actuación para hacer más cómodo nuestro emblemático Mercado de Abastos, beneficiando así tanto a los propios comerciantes de los diferentes puestos de venta, como a los clientes que vienen aquí a realizar sus compras y a disfrutar de las numerosas actividades de dinamización que se celebran durante todo el año”.
“Es una satisfacción comprobar que estos trabajos van avanzando para poder disponer de un Mercado confortable, y que tenía una necesidad importante en cuanto a la temperatura interior. Desde este equipo de Gobierno no dejamos de trabajar por seguir mejorando nuestras instalaciones municipales, y en este caso concreto damos respuesta y solución a esta situación”, ha apuntado la alcaldesa.