El Centro de Formación de Linares, «a medio gas»: el PSOE señala la falta de apuesta del PP

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La formación para el empleo en Linares se ha convertido en el nuevo escenario de confrontación política entre el PSOE y la Junta de Andalucía. El parlamentario socialista Víctor Torres ha denunciado, en el seno de la Comisión de Empleo, lo que considera un «incumplimiento flagrante» de las promesas del Gobierno de Moreno Bonilla con la ciudad. Según los datos desvelados por Torres, el Centro Público de Formación de Empleo de Linares apenas ha ejecutado un tercio de las acciones formativas previstas, dejando el presupuesto real en menos de la mitad de lo anunciado inicialmente por la administración autonómica.

Las cifras presentadas por el parlamentario dibujan un panorama de «oportunidades perdidas» para el tejido laboral linarense: de las 32 acciones formativas planificadas en la programación plurianual, solo se han llegado a impartir 11. Este recorte en la actividad docente se traduce también en una drástica reducción presupuestaria, pasando de los 700.000 euros publicitados a una inversión que no alcanza los 320.000 euros. «Linares necesita una discriminación positiva y este centro era una oportunidad que nosotros habíamos visto con buenos ojos, pero la sorpresa ha sido el sistemático incumplimiento de la Junta», lamentó Torres durante su intervención.

El dirigente socialista vinculó estos datos con la situación socioeconómica de la ciudad, subrayando que Linares no puede permitirse retrocesos en materia de políticas activas de empleo dado que los indicadores actuales «no son positivos». Asimismo, Torres no dudó en señalar la sintonía política entre el Ayuntamiento —liderado por el PP— y el Gobierno andaluz como un factor que no ha servido para blindar las inversiones en la ciudad. «A día de hoy, el Gobierno de Moreno Bonilla suspende con Linares», apostilló, denunciando que el municipio ha quedado fuera de importantes programas de formación y empleo, una situación que atribuye a una mezcla de «nefasta gestión municipal» y falta de apuesta real por parte de la Consejería de Empleo.

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