Bronca en el Ayuntamiento: los socialistas acusan al PP de «dar la espalda» a las quejas vecinales

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Linares se convirtió este jueves en el escenario de un agrio desencuentro entre los dos principales grupos de la corporación. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado públicamente lo que consideran un «portazo» del Partido Popular a las necesidades urgentes de la ciudadanía, tras el rechazo en la sesión plenaria de hoy a dos mociones clave presentadas por la formación socialista. Las propuestas, centradas en la rehabilitación del cementerio municipal y en actuaciones de emergencia por las lluvias, fueron tumbadas por el equipo de gobierno mediante el voto de calidad de la alcaldesa, Auxi del Olmo, impidiendo así su aprobación pese al carácter «constructivo y vecinal» que, según el PSOE, inspiraba ambas iniciativas.
La primera de las mociones, defendida por la concejala Paqui Díez, ponía el foco en el deterioro estructural de las instalaciones fúnebres de la ciudad. Díez describió una situación preocupante en zonas como el patio de San Miguel, con deficiencias en cubiertas y nicheras que afectan a la dignidad del recinto. Además, el PSOE reclamó la reapertura nocturna del tanatorio —cuyo cierre se mantiene desde la pandemia— y la puesta en marcha de un transporte adaptado para facilitar el acceso a los mayores. «Es una cuestión de respeto y sensibilidad hacia las familias linarenses», argumentó la edil, lamentando que el PP priorice la disciplina de voto sobre un servicio público esencial.
Por otro lado, la concejala Raquel Ortiz llevó al pleno la inquietud vecinal por las consecuencias de los recientes temporales. Ortiz alertó sobre la existencia de zonas anegadas y caminos intransitables que, más allá de los problemas de movilidad, representan un riesgo sanitario evidente al convertirse en posibles focos de cría para el mosquito transmisor del virus del Nilo Occidental. Ante la negativa del PP, el portavoz socialista, Javier Perales, fue tajante al criticar la gestión local: «El actual gobierno lleva ya siete años con responsabilidades suficientes; no pueden seguir buscando excusas en etapas anteriores mientras los vecinos esperan soluciones reales». Desde las filas socialistas aseguran que seguirán trasladando estas demandas al pleno, insistiendo en que la política municipal debe dejar a un lado la confrontación para centrarse en los problemas cotidianos de Linares.