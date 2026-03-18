VÍDEO | ‘Cástulo Renace’ en la Feria de los Pueblos: El proyecto educativo que pone la tecnología al servicio del turismo

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Linares volverá a estar presente en la Feria de los Pueblos, que este año se celebrará del 19 al 22 de marzo en IFEJA (Jaén), para mostrar los diferentes atractivos turísticos y culturales que atesora la ciudad. El concejal-delegado de Turismo, Enrique Mendoza, ha señalado que “llevamos nuestra Semana Santa, las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo, nuestro paisaje minero, el Museo de Raphael, la oferta cultural y gastronómica, y Linares como ciudad congresual, deportiva y comercial”. “En definitiva, todos los atractivos que tiene esta ciudad y que hacen de ella un lugar perfecto para pasar unos días y disfrutar no solo de la idiosincrasia de los linarenses sino de todo lo que disponemos”, ha agregado el edil.

En esa línea, Mendoza ha apuntado que, como principal novedad, y en el contexto de las Fiestas de Cástulo, Linares también exhibirá en la Feria de los Pueblos el ajedrez que ha elaborado el IES Oretania, a través de su proyecto educativo ‘Cástulo Renace’, y cuyas piezas están basadas en las culturas íbera, romana y cartaginesa. “Esta iniciativa ha sido creada por el alumnado del centro y estará en el stand de Linares, en IFEJA. Muchas gracias por este proyecto, con el que el trabajo y el talento de los estudiantes de este instituto se pone al servicio de nuestra historia y de la promoción de nuestra ciudad”, ha agregado el edil.
Junto al concejal de Turismo también han participado en la rueda de prensa el director del IES Oretania, Francisco Fernández, y el coordinador del proyecto educativo ‘Cástulo Renace’, José Manuel Ramírez, quienes han ofrecido más detalles sobre esta iniciativa de tecnología creativa en el aula, que combina aspectos como el diseño y la impresión 3D, el corte y grabado láser o la Inteligencia Artificial.

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