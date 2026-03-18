Santana Tech Park conecta a gigantes industriales como Escribano y Sonae Arauco en un foro de alianzas

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha participado en la apertura del Encuentro Empresarial ‘Santana Tech Park’, una iniciativa impulsada desde el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana que ha congregado en torno a un centenar de empresas. El objetivo de esta jornada ha sido conectar empresas del ecosistema industrial del Parque, de tal manera que se estrechen vínculos entre ellas y se fomenten nuevas oportunidades de colaboración, poniendo así en valor actividad industrial y tecnológica en el entorno del Parque.
Del Olmo ha destacado la importancia de este tipo de foros, ya que “permiten dar a conocer a las empresas todo lo bueno que Linares tiene que ofrecer”. “El Ayuntamiento está por y para ayudar a la ciudad y lo estamos demostrando. Creo que través de una buena gestión estamos impulsando proyectos empresariales, poniendo una alfombra azul a todas aquellas empresas que quieran venir a nuestra ciudad, y en el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana tenemos claros ejemplos de empresas que están ya implantadas o se están implantando”, ha señalado la alcaldesa, quien también ha destacado el trabajo conjunto que se está realizando entre la Administración municipal, la Junta de Andalucía y diferentes agentes socioeconómicos para que la ciudad avance.
En el encuentro también ha intervenido el concejal-delegado de Industria, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Linares, Raúl Caro-Accino, quien ha explicado las diferentes líneas de ayudas al emprendimiento y la contratación puestas en marcha desde el Consistorio para fomentar y favorecer la implantación de nuevos proyectos empresariales y la creación de empleo. Asimismo, el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía en Jaén, Javier Calvente, ha explicado los incentivos de los que dispone la Administración autonómica; y se ha llevado a cabo una mesa redonda, titulada ‘Conectando oportunidades’, en la que han participado representantes de las empresas Escribano Mechanical & Engineering, FMG, NOVAINDEF, Sonae Arauco, Santana Motors y Desay SV Automotive.