El Día de la Provincia de Jaén: Una cita para consolidar el potencial turístico y el tejido empresarial jiennense

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, ha presidido hoy el izado de la bandera de la provincia de Jaén, acto con el que se inicia la conmemoración del Día de la Provincia que se celebra en torno al 19 de marzo y que tendrá continuidad mañana con la entrega de los Premios de la Provincia y la apertura de la Feria de los Pueblos. Miembros de la Corporación provincial y representantes de diferentes instituciones jiennenses han asistido a este izado, en el que ha sonado el himno de la provincia basado en el texto del poema ‘Aceituneros’, de Miguel Hernández y en el que Reyes ha llamado a la sociedad jiennense a “seguir profundizando en el sentimiento de identidad de la provincia”.
Con motivo del Bicentenario de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 2013, se puso en marcha la conmemoración del Día de la Provincia. Reyes ha agradecido “a la gran mayoría de los ayuntamientos su total implicación tanto en esta efeméride como en las distintas actividades organizadas, especialmente visibles en la Feria de los Pueblos, un evento que contará con un amplio abanico de propuestas destinadas a mostrar todo el potencial del territorio y a consolidar a Jaén como referente del turismo de interior a nivel nacional”. En este sentido, el presidente de la Administración provincial ha subrayado que “esta celebración permitirá reivindicar con orgullo que Jaén es una tierra de oportunidades, algo que quedará patente en este gran escaparate gracias a la participación de instituciones municipales, la Universidad de Jaén y un destacado tejido empresarial”.
El izado de bandera de la provincia de Jaén abre el broche al programa de actos organizados por Diputación con motivo del Día de la Provincia. Este jueves continuará este calendario de acciones con la celebración de la gala de entrega de los Premios de la Provincia y la inauguración de la Feria de los Pueblos 2026. El juez Baltasar Garzón, la escritora Fanny Rubio, la empresa Macrosad y al Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior son las personalidades y entidades reconocidas este año.
La Feria de los Pueblos 2026, cuya inauguración tendrá lugar este jueves a partir de las 19:00 horas, centrará su undécima edición en el cambio climático. Más de 250 expositores participarán en este evento, que contará con la presencia de ayuntamientos de la provincia, más de 120 empresas de distintos sectores y una treintena de firmas adheridas a la estrategia de calidad Degusta Jaén, impulsada por la Diputación.
Como en ediciones anteriores, la feria ofrecerá una amplia programación que incluirá actividades de divulgación científica a cargo de la Universidad de Jaén, jornadas técnicas, juegos interactivos, talleres de artesanía, demostraciones de bolillos, exhibiciones de pintura, diseño y escultura, pasacalles y recreaciones, así como actuaciones musicales y de danza, desfiles de moda y presentaciones de iniciativas y eventos turístico-culturales de distintos municipios y empresas.