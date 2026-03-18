Diputación certificará las competencias y habilidades de los jóvenes jiennenses que realicen tareas de voluntariado

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha mantenido hoy en Mengíbar un encuentro de trabajo con responsables del proyecto Reconoce, con la que ha establecido un protocolo de colaboración que se traducirá en el futuro en que la Diputación Provincial podrá certificar las competencias y habilidades de los jóvenes jiennenses que realicen tareas de voluntariado, favoreciendo así la empleabilidad juvenil gracias a su participación solidaria en el tejido asociativo.
En esta reunión con Reconoce, que trabaja a nivel nacional de la mano del Instituto de la Juventud de España (Injuve), “hemos sido partícipes de ese convenio de colaboración que han firmado la Asociación Provincial Dinamia y la Asociación de Técnicos de Juventud de la provincia de Jaén, en el que también la Diputación ha establecido con esta entidad diversas políticas que vamos a empezar a desarrollar con ellos de cara al futuro”, según ha explicado Ruiz.
En concreto, la diputada ha explicado que “hemos acordado desarrollar un protocolo de colaboración que entrará en vigor en unos meses por el que la Diputación Provincial de Jaén será entidad colaboradora para verificar todos esos certificados de voluntariado y de experiencias que les ofrecen a todos los jóvenes que participen en la provincia de Jaén dentro de sus actividades formativas”. Unas actividades formativas en las que, como ha explicado María Dolores Ruiz, “se les otorga a estos jóvenes un certificado con las ‘habilidades blandas’ que tienen que desarrollar y que les vienen muy bien para seguir desarrollando su currículum profesional y, sobre todo, a la hora de establecer entrevistas de trabajo o incluso llegar a encontrar un empleo”.
Este acuerdo se enmarca en la labor que está desarrollando la Diputación para apoyar al colectivo juvenil de la provincia. “Seguiremos trabajando para llegar a firmar este convenio con esta entidad y, sobre todo, aportando todo lo que podamos desde el área de Juventud de la Diputación Provincial de Jaén para poder ayudar a todos los jóvenes a que tengan estos certificados y a que se sigan desarrollando en la empleabilidad y también en el voluntariado”, ha concluido la diputada de Igualdad y Juventud.