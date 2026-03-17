Valeria Fernández representará a Linares en el Campeonato de España Infantil de Natación

La nadadora del Club Natación Linares afrontará del 19 al 22 de marzo el Campeonato de España Infantil en la prueba de 50 metros espalda, tras lograr la mínima nacional en el Campeonato de Andalucía celebrado en Málaga, representando a Linares en una cita con las mejores nadadoras del país.
La natación linarense volverá a estar presente en una gran cita nacional gracias a la participación de la nadadora del Club Natación Linares, Valeria Fernández Cando, que competirá del 19 al 22 de marzo en el Campeonato de España Infantil femenino, dentro de la prueba de 50 metros espalda.
La joven nadadora linarense acude a esta importante competición tras haber conseguido la marca mínima A con un registro de 32.65, lograda durante el pasado Campeonato de Andalucía de Natación celebrado en Málaga. Este resultado le ha permitido ganarse un puesto entre las mejores especialistas nacionales de su categoría.
En la prueba de 50 metros espalda participarán 53 nadadoras de toda España, y Valeria llega a este campeonato ocupando la 35ª mejor marca nacional entre las inscritas, un dato que refleja el alto nivel competitivo de la prueba. Además, la nadadora del CNLinares será la única representante linarense en esta cita nacional.