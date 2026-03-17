Linares mantiene la guardia alta: dos años de éxito preventivo frente al Virus del Nilo

Linares refuerza su escudo sanitario frente a la llegada de la primavera. El Ayuntamiento, a través de su Área de Salud, ha anunciado la puesta en marcha del Plan Municipal de Control de Vectores 2026, una estrategia de vigilancia que este año amplía su radio de acción para blindar a la ciudad frente al Virus del Nilo Occidental. Aunque el municipio no ha registrado ningún contagio desde el año 2024, las autoridades locales han optado por la máxima cautela, manteniendo el nivel de riesgo alto como una medida estrictamente preventiva que permite activar protocolos de actuación rápida y análisis constante.
La historia de este compromiso se remonta a 2024, cuando la detección de un caso en humanos motivó la creación de un plan de choque que se ha ido perfeccionando con el tiempo. Desde entonces, una empresa especializada trabaja codo con codo con los técnicos municipales en el seguimiento y análisis de la población de mosquitos. El nuevo plan para este 2026 nace de un exhaustivo trabajo de campo que ha identificado nuevos puntos sensibles, especialmente tras las recientes lluvias, que han favorecido la aparición de focos donde las larvas podrían proliferar. Estos enclaves estratégicos comenzarán a recibir tratamientos larvicidas a lo largo de esta misma semana.
El concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, ha subrayado que el éxito de estos dos últimos años sin casos reside, precisamente, en no bajar la guardia. El plan no solo contempla la monitorización mediante trampas específicas y el tratamiento de zonas húmedas, sino que también pone el foco en la responsabilidad compartida con la ciudadanía. A través de campañas de concienciación, se busca evitar que pequeños cúmulos de agua en espacios privados se conviertan en criaderos, garantizando así que Linares siga siendo un entorno seguro y protegido mediante la anticipación y la ciencia.