Linares asalta el Top Estatal: cinco palistas del RCTM entre los mejores de España

El tenis de mesa linarense vuelve a demostrar su excelente estado de salud y su inagotable capacidad para generar talento. El Real Club Tenis de Mesa Linares ha anunciado que contará con una nutrida representación en el prestigioso Top Estatal, una de las citas más exclusivas y exigentes del calendario nacional. La competición, que se desarrollará en Antequera durante los días 28 y 29 de marzo, reunirá únicamente a los palistas mejor posicionados del ranking español, garantizando un nivel de competitividad máximo en cada uno de los enfrentamientos.
En esta ocasión, serán cinco los nombres propios que defiendan el escudo de la ciudad: Blanca Muñoz, Hugo Urquizar, Mónica Carrasco, Marta Perales y Ana Chen. La clasificación de estos deportistas para un torneo de tal magnitud no es fruto del azar, sino del trabajo meticuloso que el club realiza en sus categorías base, consolidándose como una de las canteras más respetadas y prolíficas de todo el territorio nacional.
Para el RCTM Linares, la presencia en el Top Estatal supone mucho más que una simple participación; es el reflejo de un proyecto deportivo sólido que sigue situando a la ciudad como un referente indiscutible en el mapa del tenis de mesa. Con la maleta cargada de ilusión y el aval de sus excelentes resultados previos, los cinco palistas viajan a tierras malagueñas con el objetivo de plantar cara a la élite y demostrar que en Linares el tenis de mesa es algo más que un deporte: es una tradición de éxito.