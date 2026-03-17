El barrio a través del móvil: nace la I Gymkana Fotográfica Don Bosco en Linares

Bajo el revelador lema «Mi barrio se puede mejorar», la Fundación Don Bosco ha impulsado una iniciativa que invita a mirar el entorno cotidiano con nuevos ojos. Esta propuesta nace como extensión práctica de un taller de fotografía básica para smartphones, desarrollado en estrecha colaboración con el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Linares y bajo el paraguas del proyecto ERACIS+. La I Gymkana Fotográfica Don Bosco Linares se presenta no solo como un concurso, sino como una herramienta de expresión ciudadana destinada a visibilizar la realidad de los barrios desde una perspectiva creativa, funcional y, sobre todo, constructiva.
La gymkana busca que cada participante aporte su propio grano de arena a través del objetivo de su teléfono móvil, capturando imágenes que reflejen tanto la belleza como las necesidades de su entorno. Aunque la actividad está protagonizada por los alumnos del taller, la Fundación ha realizado una convocatoria abierta a toda la ciudadanía que desee sumarse a este ejercicio de reflexión visual. El certamen culminará el próximo martes 24 de marzo, fecha en la que el jurado deliberará para elegir la mejor fotografía individual y la mejor serie fotográfica, basándose en la capacidad de las obras para transmitir un mensaje de mejora y pertenencia.
El carácter comunitario de esta iniciativa se refleja también en la esencia de sus galardones. Lejos de premios económicos, los ganadores recibirán piezas artesanales cargadas de simbolismo, elaboradas con esmero por las personas que participan en los talleres de Aprompsi. Este gesto añade un valor humano incalculable a la actividad, uniendo a diferentes colectivos sociales de la ciudad en un mismo proyecto. La entrega de premios tendrá lugar el miércoles 25 de marzo, a las 11:00 horas, en la sede de la Fundación Don Bosco situada en la calle Tirso de Molina, un acto que servirá para poner en valor el talento local y el compromiso de los vecinos con el futuro de sus barrios.