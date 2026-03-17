De las aulas del instituto a la Pasión de Bach: La asombrosa solvencia artística de David Gascón

En el panorama cultural actual, es poco común encontrar perfiles que logren armonizar disciplinas aparentemente opuestas. David Gascón Gallego, profesor de Física y Química, barítono profesional y estudiante de violonchelo, se ha convertido en el nombre propio de la agenda artística de este mes de marzo, protagonizando una actividad frenética que lo ha llevado y llevará por los escenarios más prestigiosos de Andalucía y Castilla y León.
El hito de Bach: Un éxito en Sevilla y Córdoba
Gascón viene de cosechar un éxito incontestable tras interpretar la parte solista de bajo en la Pasión según San Juan de J.S. Bach. El reto no era menor: recibió el encargo con tan solo un mes de antelación. Bajo la dirección del gran maestro José Carlos Carmona y junto a la Orquesta y Coro Hispalense, el barítono demostró una solvencia técnica y una profundidad espiritual que conmovieron al público en sus citas de Sevilla y Córdoba, consolidándose como una de las voces de referencia en el repertorio sacro.
Una agenda de vértigo para Semana Santa: Logroño, Valladolid y la «maratón» de Linares
La actividad de David no se detiene. Este próximo sábado, previo al Domingo de Ramos, Gascón viajará al norte para estrenar en Logroño y Valladolid el Oratorio de Pasión de Jesús Nazareno, bajo la dirección de su propio compositor, Ernesto Montsalve y la JOSVA. Que el barítono admira profundamente.
Sin embargo, será el Martes Santo en su Linares natal donde David protagonice por segunda ves una gesta artística sin precedentes, participando en tres conciertos consecutivos en una misma noche:
1. Voz de barítono: Interpretará el Miserere de Federico Ramírez con la Orquesta y Coro Castvlvm.
2. Violonchelo: Actuará con la formación MusicAlma (con la que en este mes ya ha actuado en dos ocasiones) en la emblemática puerta de Santa María.
3. Cuarteto: Finalizará la jornada tocando con su cuarteto de cuerda Visual Simphony Quartet para el paso Cofradía de la Humildad en la Plaza del Gallo,
El equilibrio entre la ciencia y la familia
Lo que hace única la historia de David Gascón es su capacidad para gestionar esta intensidad profesional sin descuidar sus pilares fundamentales. Como profesor en el Instituto, traslada el rigor de la ciencia a sus alumnos.
«Cantar algo con una elevación espiritual tan alta como las Pasiones de Bach es una satisfacción que compensa cualquier esfuerzo», afirma Gascón, quien actualmente compagina su carrera profesional con el tercer año de Grado Profesional de Violonchelo en el Conservatorio de Linares.
David Gascón no es solo un músico; es el vivo ejemplo del humanista del siglo XXI: un hombre de familia, un docente científico de vocación y un artista que vive por y para la música.