Linares conecta a su industria: Un centenar de empresas se citan en el foro ‘Santana Tech Park’

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La Incubadora de Empresas de Linares acogerá este próximo miércoles, 18 de marzo, a las 09:15 horas, el Encuentro Empresarial ‘Santana Tech Park’, una iniciativa impulsada desde el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana y en la que participará activamente el Ayuntamiento de la ciudad. Esta jornada, en la que se prevé la asistencia de un centenar de empresas, está destinada a conectar empresas del ecosistema industrial del Parque y fomentar nuevas oportunidades de colaboración, de manera que reunirá a miembros de compañías industriales y tecnológicas que desarrollan su actividad en el entorno del Parque.

La jornada incluirá una mesa empresarial titulada ‘Conectando oportunidades’, en la que participarán representantes de algunas de las compañías más relevantes del ecosistema industrial del territorio. Entre las empresas participantes se encuentran Santana Motors, Desay SV Automotive, Sonae Arauco, Escribano Mechanical & Engineering, FMG y Novaindef, para presentar sus proyectos industriales y las oportunidades de colaboración que pueden surgir para el tejido empresarial local.

Durante el encuentro se abordarán especialmente las necesidades de las empresas en materia de proveedores industriales, servicios especializados, talento profesional y colaboración tecnológica, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer el tejido productivo del territorio. Tras las intervenciones, se abrirá un espacio de networking empresarial para facilitar el intercambio de contactos, la identificación de posibles colaboraciones y la creación de alianzas entre empresas.

Este encuentro forma parte de las iniciativas impulsadas desde el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana para dinamizar el ecosistema industrial del parque y reforzar su papel como polo de desarrollo tecnológico y empresarial en el territorio nacional.

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