La UJA entrega 28 nuevas bicicletas eléctricas en Linares y Jaén para fomentar el transporte saludable

La Universidad de Jaén ha logrado que, respecto al desplazamiento a sus campus, cerca de 4.200 km hayan estado libres de emisiones durante el primer cuatrimestre del curso gracias a sus programas de movilidad sostenible, como ‘Tu bici en la UJA’ y ‘Hack the City’, consolidando así su modelo de movilidad sostenible.
En este sentido, a través del Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable, junto al Aula Verde, se ha hecho entrega de una nueva flota de bicicletas eléctricas en préstamo a los ganadores de ambos programas, el primero propio de la UJA y el segundo en colaboración con el Ayuntamiento de Jaén, la Diputación Provincial de Jaén y el Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén. “Se trata de dos iniciativas que ya forman parte del ADN de la institución tras años de trayectoria, que reafirma el compromiso de la comunidad universitaria con una movilidad que no deja huella”, declara Juan de Dios Carazo, vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable.
En esta convocatoria, la Universidad ha entregado un total de 28 bicicletas eléctricas que serán utilizadas durante un periodo de tres meses. Una entrega que se ha realizado en los campus de Jaén y Linares. En concreto, dentro del programa ‘Tu bici en la UJA’ se han entregado 22 bicicletas, de las cuales 9 en el Campus Científico Tecnológico de Linares y 13 en el Campus de Las Lagunillas; por su parte, en el programa ‘Hack the City’ se han entregado 6 bicicletas a estudiantes de movilidad internacional, tres en ambos campus.
“El impacto ambiental de estos dos programas va mucho más allá de lo simbólico, traduciendo el esfuerzo de la comunidad universitaria en cifras de sostenibilidad real”, apunta Juan de Dios Carazo. En este sentido, durante el primer cuatrimestre de este curso, del total de la distancia conjunta recorrida por los usuarios de 4.181 kilómetros, 3.752 kilómetros los realizaron participantes de ‘Tu bici en la UJA’ y 429 kilómetros los de ‘Hack the City’. Este kilometraje libre de combustibles fósiles ha evitado la emisión de aproximadamente 500 kg de CO2 a la atmósfera, lo que equivale al trabajo de absorción de gases de efecto invernadero que realizarían 25 árboles adultos en una jornada completa.
Como destaca el director de Secretariado de Sostenibilidad, Luis Miguel Nieto, esta iniciativa es una herramienta directa para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impactando en la salud y el bienestar (ODS 3), el fomento de energías no contaminantes (ODS 7), la construcción de comunidades sostenibles (ODS 11) y la acción urgente por el clima (ODS 13). “Con estos programas, la Universidad de Jaén no solo reduce de forma efectiva su huella de carbono institucional, sino que consolida un modelo de transporte saludable y responsable entre todos los miembros de su comunidad”, ha señalado Nieto.
La UJA entrega 28 nuevas bicicletas eléctricas en Linares y Jaén para fomentar el transporte saludable
La Universidad de Jaén ha logrado que, respecto al desplazamiento a sus campus, cerca de 4.200 km hayan estado libres de emisiones durante el primer cuatrimestre del curso gracias a sus programas de movilidad sostenible, como ‘Tu bici en la UJA’ y ‘Hack the City’, consolidando así su modelo de movilidad sostenible.