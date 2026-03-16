La Junta destina 40,5 millones de euros a obras de emergencia en carreteras de la provincia

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, destina 40,5 millones de euros para reparar 92 incidencias en 40 vías de titularidad autonómica de 42 municipios de la provincia de Jaén ocasionadas por el tren de borrascas de enero y febrero. Una inversión enmarcada en el Plan Andalucía Actúa, puesto en marcha por el Gobierno andaluz.
Así lo ha dado a conocer el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, en una comparecencia ante los medios acompañado por el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, donde han apuntado a los esfuerzos de la Junta “para recuperar la normalidad en Andalucía y en la provincia de Jaén”. “Cuando un territorio progresa y está en desarrollo no vamos a dejar que se paralice, por lo que hemos puesto en marcha el Plan Andalucía Actúa, con una inversión de 1.780 millones de euros para Andalucía”, ha explicado.
Una iniciativa para la que el Gobierno de Andalucía ha modificado sus Presupuestos del año 2026 para, como ha señalado Jesús Estrella, “ayudar de forma rápida y en tiempo récord a todos los colectivos que se han visto perjudicados por este fenómeno meteorológico inédito en Andalucía”. Así, de ese total de 1.780 millones de euros, 1.000 se dirigen a sectores productivos, agricultura y ganadería principalmente; 550 millones de euros para carreteras; 170 para caminos forestales y vías pecuarias; 137 para infraestructuras hidráulicas; 78 millones de euros para centros educativos; 50 para ayuntamientos y la reparación de infraestructuras municipales; 35 millones en ayudas directas a pymes y autónomos y 13 para centros sanitarios.
En la provincia de Jaén, la inversión destinada a restituir los bienes titularidad de la Junta de Andalucía asciende a una cantidad inicial de 55,2 millones de euros, con la posibilidad de ser ampliada respecto a las necesidades que se vayan valorando. Jesús Estrella ha detallado que, actualmente, la Junta ya trabaja en las 80 actuaciones previstas en los centros educativos públicos, con 4,5 millones de euros; además, se está interviniendo también en caminos forestales y vías pecuarias: “queremos recuperar la normalidad en los municipios de la sierra, donde estas vías no sólo vertebran el territorio, sino que también se constituyen como infraestructuras fundamentales al servicio del turismo”. Está previsto que las actuaciones puedan finalizar de cara a la próxima Semana Santa, con una inversión de 8 millones de euros.
Además, el Gobierno de Juanma Moreno actúa ya en los centros sanitarios afectados, con 2,2 millones de euros de inversión. El delegado del Gobierno ha señalado que ya ha finalizado el plazo para que los ayuntamientos se acojan a las ayudas puestas en marcha por la Junta para la reparación de daños en bienes municipales. En la provincia de Jaén se han recibido 85 solicitudes. Por otro lado, también ha finalizado el plazo para solicitar ayudas para caminos rurales y comunidades de regantes, habiéndose recibido 88 solicitudes de ayuntamientos y 25 de comunidades de regantes.
La Junta de Andalucía destina también 40,5 millones iniciales para las carreteras de la provincia. El Plan Andalucía Actúa ejecuta actuaciones en las 97 incidencias que han afectado a 40 carreteras en 42 términos municipales. Una inversión con la que se está interviniendo sobre unos 300 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica. Jesús Estrella ha recordado que “al tratarse de obras de emergencia, el Gobierno andaluz está actuando desde el primer momento de forma ágil, porque es importante recuperar la movilidad en la provincia y a ello está dedicada en cuerpo y alma la Delegación Territorial de Fomento y su personal, a quienes agradezco su diligencia”.
Cuatro zonas
Miguel Contreras ha recordado el trabajo desarrollado por el servicio de carreteras y de los 4 Centros de Conservación de la provincia “en un momento en el que había que garantizar la seguridad vial, en días con muchísimas incidencias y trabajando con la máxima diligencia para que los ciudadanos pudieran recuperar la normalidad”. El delegado territorial de Fomento ha resaltado que estas obras de emergencia aprobadas por el Gobierno andaluz “vienen a restituir la normalidad en estas vías”, donde la mayor parte de las incidencias han sido ocasionadas por deslizamientos o desprendimientos de rocas.
Son 6 los contratos adjudicados en la provincia para estas obras de emergencia: las 4 zonas de conservación y 2 contratos que, por su relevancia, tienen un tratamiento aparte. En la zona sureste (Peal de Becerro), las principales actuaciones se van a ejecutar en la A-315, una vía en la que se ha producido un hundimiento de calzada en el término municipal de Hinojares y donde se va a destinar 1 millón de euros. Por otro lado, la Junta va a invertir 1,5 millones de euros en el tramo inundable de la A-6105, donde se ejecuta una subida de rasante. Además, en la A-322, que une Cazorla con Quesada, se van a corregir los desprendimientos de calzada ocasionados por el tren de borrascas, mientras que en la A-6204, cerca del término municipal de Cazorla, se está construyendo un muro de escollera para contener el deslizamiento de un talud.
En la zona norte de Jaén (Beas de Segura), el Plan Andalucía Actúa va a suponer diferentes intervenciones en la A-319, en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, donde se han producido numerosos desprendimientos de rocas y deslizamientos de calzada. A ello se van a destinar 7,5 millones de euros que permitirán la construcción de diferentes muros de escollera en distintos tramos y ejecución de pantallas de micropilotes para corregir deslizamientos de calzada. Por otro lado, en esta misma zona norte, también se incluyen 1,9 millones de euros para la carretera de acceso a Torreperogil, entre otras actuaciones.
El Plan Andalucía Actúa contempla distintas actuaciones en la zona oeste (Jamilena). Miguel Contreras ha hecho hincapié en la A-6050, una vía muy afectada que une Castillo de Locubín con Jaén y que supone una carretera fundamental para Valdepeñas de Jaén y Los Villares. Aquí, se actúa con micropilotes y pantallas estabilizadoras para solventar los deslizamientos. El total de actuaciones en esta vía contempla una inversión de 4,5 millones de euros. También en la zona oeste se ha previsto actuar en la A-6075 y en la A-6076, en Espeluy y Villanueva de la Reina, así como en la A-6050, en Santiago de Calatrava, para corregir daños en puntos inundables cercanos a ríos con una inversión de 1 millón de euros. Igualmente, se corregirán deslizamientos de calzada en la A-306 y la A-316.
En la zona sur (Úbeda) las actuaciones principales se centran en la A-401. El delegado territorial ha recordado que “en esta vía que une Úbeda con Jódar se localizan graves incidencias en el puente sobre el río Guadalquivir, donde vamos a invertir 2,6 millones que permitirán la construcción de una nueva infraestructura que garantice la seguridad vial”. Además, en la A-324 se van a destinar cerca de 2,3 millones de euros para solventar los desprendimientos de roca que se produjeron durante las borrascas y que mantiene cortada esta vía en los dos primeros kilómetros. En este punto se van a instalar mallas de contención y escolleras, pero también se va a actuar en el descalce de la carretera. Igualmente, en la A-303 la Junta ya está actuando en el puente sobre el río Guadiel, a la salida de Guarromán, así como en la A-324 en Cambil donde, como ha señalado Contreras, “esperamos que la vía pueda reabrirse al tráfico de forma previa a la Semana Santa, aunque los trabajos se prolongarán más allá de esta fecha”.
Además de estas actuaciones en las cuatro zonas de conservación de la provincia, el Gobierno andaluz ha reforzado el presupuesto ya existente para solventar los graves deslizamientos y las grietas en la calzada de la A-6204, de Vilacarrillo a Mogón, con un total de 5,9 millones de euros.
En cuanto a la A-6000, entre Villatorres y Mengíbar, el Plan Andalucía Actúa contempla 5 millones de euros. El delegado territorial de Fomento ha explicado que “el problema principal de la vía se localiza en el puente sobre el río Guadalbullón; una infraestructura que ya presentaba graves deficiencias, gravísimas situaciones patológicas que no se pueden recuperar”. En la actualidad, los técnicos especialistas encargados de la recuperación de esta vía esperan la bajada del cauce del río para poder estudiar técnicamente los daños estructurales. Miguel Contreras ha adelantado que “la situación previa de la infraestructura y los daños tras el tren de borrascas parece que van a dejar una evaluación bastante negativa, por lo que hemos dispuesto 5 millones de euros para ejecutar las actuaciones de emergencia que sean necesarias”.
A estos 40,5 millones de euros del Plan Andalucía Actúa para obras de emergencia se suman los 17 millones de euros del contrato de mejora del firme, en fase de adjudicación. “No sólo actuamos en emergencias, sino que vamos a continuar trabajando e invirtiendo en la provincia a través de este contrato y dos más de carácter extraordinario que permitirán que, durante todo el 2026, la Junta despliegue una importantísima inversión para la mejora de las carreteras de la provincia de Jaén”, ha concluido Miguel Contreras.