La Feria de los Pueblos aglutinará en su undécima edición más de 220 actividades gratuitas y más de 250 expositores

La Feria de los Pueblos acogerá en su undécima edición la celebración de más de 220 actividades gratuitas y contará con la presencia de más de 250 expositores. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, acompañado por la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, y por la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha presentado esta muestra organizada por la Administración provincial en el marco de la conmemoración del Día de la Provincia y que se desarrollará del 19 al 22 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén.
Esta feria, que tendrá una superficie expositiva de 10.800 metros cuadrados, pretende “poner en valor todo lo mucho y muy bueno que tiene nuestro paraíso interior, dar a conocer al público y a los propios jiennenses lo que atesoran cada uno de nuestros 97 municipios y contribuir a reforzar nuestra identidad como provincia y nuestra autoestima, para que nos sintamos muy orgullosos de esta tierra, que es un lugar único, un lugar para disfrutar y en el que poner en marcha un proyecto de vida”, ha destacado Reyes.
Los municipios jiennenses estarán representados en esta feria a través de los estands de sus respectivos ayuntamientos, las asociaciones de desarrollo rural y la propia Diputación. Además, participarán más de 120 empresas de distintos sectores de la provincia, a las que se sumarán unas 30 firmas agroalimentarias adheridas a la estrategia Degusta Jaén, por lo que esta edición contará con más de 250 expositores.
El cambio climático es el eje temático de esta edición, por lo que será protagonista de la imagen de esta feria y de distintas actividades que se desarrollarán en la misma. La elección de esta temática responde a que “vivimos en una provincia que es en sí misma una oportunidad para afrontar el reto climático porque no sólo contamos con el mayor bosque de olivos del planeta, que es un gran sumidero de dióxido de carbono, sino también con la mayor superficie de espacios protegidos de España”, ha señalado Reyes. De ahí que “hayamos querido aprovechar la feria para concienciar a la población de cómo el cambio climático nos está afectando de lleno, para educar sobre cómo podemos contribuir a aminorar sus efectos cada uno de nosotros y de nosotras, además de para mostrar el importante trabajo que se está haciendo en nuestra provincia para afrontar el reto del clima”, ha apuntado.
Entre las actividades que se llevarán a cabo en el marco de esta feria sobre el cambio climático, se encuentra una jornada sobre “Las consecuencias del cambio climático en nuestros municipios”, en la que participará la catedrática de la Universidad de Jaén, Gema Parra. En esta actividad, dirigida a responsables municipales y también al sector turístico, se mostrarán las experiencias de tres municipios de nuestra provincia que ya tienen en marcha sus planes municipales contra el cambio climático, así como las medidas para conseguir un turismo más sostenible.
Además, en esta Feria de los Pueblos se podrán visitar exposiciones sobre el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas y el Plan Provincial de Cambio Climático, junto a otras dedicadas a las vías verdes, el Centro de Innovación Territorial (CIT) de Jaén o la denominada como “Rincón solidario”. El cambio climático también centrará el contenido de talleres que se llevarán a cabo en el marco de esta muestra y será el eje temático del III Concurso de Pintura Rápida, que organiza la Diputación.
Como en ediciones anteriores, esta feria acogerá actividades de divulgación científica, a cargo de la Universidad de Jaén, juegos interactivos, demostraciones de bolillos y talleres de artesanía, exhibiciones de pintura, diseño y escultura, además de pasacalles y recreaciones, actuaciones musicales y de danza, desfiles de moda o presentaciones de iniciativas y eventos turístico-culturales de distintos municipios y empresas.
Otro aspecto destacado de la Feria de los Puebles será la gastronomía. En esta zona se llevarán a cabo degustaciones, catas de aceite y demostraciones culinarias sobre gastronomía sostenible con productos de proximidad de los parques naturales. Además, se podrán adquirir productos Degusta Jaén de más de una treintena de empresas y el 21 de marzo tendrá lugar el Festival del Cordero Segureño.
La undécima edición de la Feria de los Pueblos abrirá sus puertas tras la entrega de los Premios de la Provincia, que este año se otorgan al juez Baltasar Garzón, a la escritora Fanny Rubio, a la empresa Macrosad y al Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior. Antes, el miércoles, tendrá lugar el acto de izado de la bandera de la provincia que este año se llevará a cabo junto la Centro de Dinamización Turística Jaén Paraíso Interior.