Justicia para nuestras campeonas: el PSOE homenajea a las pioneras del deporte local

Bajo la luz del reconocimiento y la justicia histórica, el PSOE de Linares ha sumado un nuevo hito a su programación por el 8 de Marzo con la presentación del “Muro de las Deportistas Invisibles”. Este acto, celebrado el pasado viernes, ha servido para rescatar del anonimato las trayectorias de mujeres que, a base de talento y una determinación inquebrantable, han forjado la identidad deportiva de la ciudad en disciplinas a menudo masculinizadas. Nombres como los de Vanesa López, Ángela Polaina, Valeria Fernández, Chary Lucha, Ana Visiedo, Lucía Moya, Sira Muñoz, Cristina Rayo y Mireya Pérez protagonizaron una jornada cargada de emoción, al ver por fin recompensados años de esfuerzo silencioso.
La concejala y secretaria de Igualdad, Raquel Ortiz, subrayó que este muro no es solo un homenaje, sino un recordatorio de que la historia del deporte linarense ha sido escrita, en gran medida, por manos femeninas que no siempre recibieron el aplauso institucional que merecían. “Queremos reconocer su aportación y recordar que Linares también se ha construido gracias a ellas”, afirmó Ortiz, situando esta iniciativa como un paso necesario para alcanzar una igualdad que trascienda lo simbólico y se instale en la realidad cotidiana de los clubes y federaciones.
Sin embargo, el acto no solo miró al pasado, sino que puso el foco en las barreras que aún persisten para las nuevas generaciones. El testimonio de la joven Sira Muñoz Mota resultó especialmente revelador, al denunciar carencias tan básicas como la falta de vestuarios adecuados para niñas en muchos campos de fútbol, lo que impide que puedan ducharse tras los partidos en igualdad de condiciones que sus compañeros. Tras este ejercicio de visibilización, el PSOE ya prepara su próxima cita: la ruta “La Mujer y la Mina”, que partirá el domingo 22 desde el Santuario de la Virgen de Linares para rendir tributo a las mujeres que sostuvieron, desde la sombra, la industria que dio vida a la ciudad.