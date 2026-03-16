Andalucía ha estrenado su Red Wifi Andalucía Vuela en todos los hospitales públicos, 58 en total (51 centros sanitarios y siete infraestructuras anexas), gracias a la instalación de 18.000 puntos de acceso que ofrecerán en adelante a los miles de pacientes, familias y demás usuarios de la sanidad andaluza la posibilidad de acceder a internet de manera gratuita, segura y sin límites de tiempo ni datos.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado oficialmente la nueva conectividad inalámbrica de última generación con un encendido simbólico de la red en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en la que se han invertido 18,5 millones para instalar routers con tecnología WIFI6, la más avanzada del mercado.
«Con esta medida se garantiza la conectividad en el entorno donde más se necesita: los centros sanitarios. Hoy todo el que puede se lleva su móvil, su portátil o su tablet al hospital, así que esta Red Wifi Andalucía Vuela les va a facilitar una conexión gratuita y de calidad. Está comprobado que estar conectados ayuda a pasar mejor los días y horas en los hospitales, a reducir el aislamiento al compartir tus preocupaciones con los que sientes más cerca. Porque la compañía, el ocio y la conexión con los seres queridos mejoran el ánimo y son factores positivos en la recuperación de los pacientes», ha explicado el presidente.
En cuanto a las características técnicas de la nueva red, cabe destacar que ésta permite acceder a plataformas de ‘streaming’, redes sociales, mensajería instantánea y la posibilidad de hacer videollamadas en alta calidad, incluso cuando haya miles usuarios conectados de forma simultánea a dicha red.
Además, la nueva cobertura wifi está dotada de un amplio escudo de seguridad y de un sistema avanzado de filtrado de contenidos que permitirá el bloqueo de páginas peligrosas o inapropiadas, cifrado de todas las conexiones, así como un análisis antivirus continuo con controles periódicos para evitar brechas de seguridad.
En todo caso, según ha destacado Moreno, la utilidad de esta nueva tecnología va más allá del uso por parte de pacientes y familiares, ya que pretende dar soporte a los equipos técnicos de los centros sanitarios, cada vez más modernos y avanzados, para conectarlos entre sí y sincronizarlos con sensores y sistemas inteligentes, pantallas informativas, equipos de electromedicina o ecógrafos, entre otros muchos dispositivos de uso médico. «Esto significa avanzar en una sanidad más digital que revierte en un servicio más eficaz e innovador, lo que a la postre se traduce en más agilidad, fiabilidad y rapidez en los procesos», ha afirmado.
«Incorporar los hospitales públicos a la Red Wifi Andalucía Vuela es todo un hito. Supone completar el despliegue de un proyecto que se inició en 2022 con una inversión total de 65 millones, y que está presente ya en 10.500 sedes públicas: centros de salud, en colegios, bibliotecas, museos, centros de mayores y sedes judiciales…».
Para poder acceder a la Red Wifi Andalucía Vuela es necesario completar un proceso de registro, algo que ya han hecho más de 376.000 usuarios. Actualmente, dicha red ofrece un total de 122.000 puntos de conexión por todo el territorio de la comunidad. «Andalucía cuenta hoy con la mayor red wifi pública de Europa, donde somos referente de conectividad. Con su llegada a los hospitales consolidamos una infraestructura digital sólida y moderna. Y mejoramos los servicios públicos esenciales», ha finalizado Moreno.