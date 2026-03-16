Andalucía blinda a sus autónomos: 2.000 euros en ayudas para paliar las pérdidas por el temporal

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el Gobierno andaluz ha dado luz verde a las ayudas enmarcadas dentro del ‘Plan Andalucía Actúa’ que se van a poner a disposición de todos los autónomos y pymes cuya actividad se haya visto afectada por las borrascas que sacudieron la comunidad autónoma el mes pasado, de manera que se van a aprobar en el Consejo de Gobierno que se celebrará el miércoles 18 de marzo en Huelva.
Así lo ha avanzado Moreno durante la inauguración del VI Foro Económico El Español que se está celebrando en Sevilla, en el que ha confirmado los términos de dichas ayudas, que ya fueron anunciadas por el propio presidente semanas atrás cuando presentó el ‘Plan Andalucía Actúa’ con el que el Gobierno andaluz da respuesta al tren de borrascas y a los efectos económicos que éstas ocasionaron, en especial en el sector primario.
Las ayudas que serán aprobadas contemplan 200 euros al mes por autónomo, durante 10 meses, y 350 euros al mes tanto para pymes como para autónomos que tengan trabajadores a su cargo. En ese sentido, podrán percibir esa cantidad por cada empleado que tengan contratado, e igualmente por un plazo de 10 meses, según ha explicado el presidente.
Durante su intervención, Moreno ha puesto en valor la «estabilidad» como la gran «ventaja competitiva» de la que goza la comunidad en un contexto global de incertidumbre e imprevisión. «Gracias a ella y al diálogo hemos podido impulsar medidas como las bajadas de impuestos, algo fundamental si queríamos que Andalucía fuese de verdad competitiva; la simplificación administrativa; o una idea realmente buena como ha sido la Unidad Aceleradora de Proyectos, replicada por otras comunidades y reconocida por Europa como una iniciativa muy positiva. En nuestro caso, de momento ya ha implicado más de 18.000 millones de inversión y una generación de 55.000 empleos».
Además, Moreno ha apuntado los datos que sostienen la transformación que viene experimentando la comunidad autónoma. Entre ellos, el aumento del PIB de un 12,9% entre 2019 y 2025, la consolidación como segunda región de España con más empresas activas (540.000), el hecho de que las exportaciones en esta legislatura hayan superado por primera vez los 40.000 millones de euros, o que la inversión extranjera, entre 2019 y 2024, haya duplicado los seis años anteriores, hasta superar los 5.000 millones.
Para finalizar, Moreno ha reflexionado sobre la proyección que todo ese crecimiento tiene en la imagen y la reputación de Andalucía. «Hoy es una tierra mucho más orgullosa y consciente de su capacidad y potencial de presente y futuro. Hoy nos sentimos mucho más orgullosos de pertenecer a una tierra capaz de tener una economía similar a la de Grecia o superior a la de Hungría, por dar algún ejemplo. Somos conscientes de que podemos pilotar nuestro propio destino, nuestro propio rumbo, que no puede ser otro que el de liderar la economía en España. No puede haber otro. Tardaremos más o menos tiempo. Es nuestro momento. Ya no vamos detrás de nadie, y no aguantamos que nadie nos marque el paso. Si seguimos en este camino, se verá cómo Andalucía será la primera comunidad de España«, ha concluido el presidente.