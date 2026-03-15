‘Matemáticas y esperanza’: El lema que inspira a los escolares de Jaén en el Campus de Linares

La Universidad de Jaén, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), ha conmemorado el Día Internacional de las Matemáticas (14 de marzo) con una programación especial llevada a cabo en los campus de Jaén y de Linares. Este evento se enmarca dentro del XVI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la institución, cuyo objetivo es acercar el conocimiento científico a la sociedad y fomentar el interés por las matemáticas entre el estudiantado y el público en general.
En este sentido, Julio Ángel Olivares Merino, director del Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica de la UJA, ha afirmado que “como iniciativa fundamental de su Plan de Divulgación Científica y de la Innovación, la UCC+I se suma a las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Matemáticas en el Campus Científico Tecnológico de Linares y el Campus de Las Lagunillas de Jaén, apoyando y organizando actividades varias a fin de dar visibilidad al inmenso potencial de esta área de conocimiento”. “Nuestro propósito ha sido trasladar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general aspectos tales como la aplicabilidad de las Matemáticas en nuestro día a día, su implementación interdisciplinar o sus amplias posibilidades como materia de divulgación científica, sin obviar cuáles son las tendencias más en boga dentro de la investigación matemática. Angular, por supuesto, el propósito de fomentar la elección de la materia en cuestión entre el futuro alumnado de nuestra universidad”, ha expresado Olivares Merino.
Actividades divulgativas en el Campus Científico Tecnológico de Linares
Las actividades desarrolladas en Linares el 13 de marzo se han destinado al estudiantado de educación secundaria de la provincia de Jaén. Bajo el lema ‘Matemáticas y esperanza’, se ha mostrado cómo las matemáticas no son solo una herramienta esencial para comprender la naturaleza y abordar los desafíos sociales, políticos, técnicos y ambientales que conciernen a la humanidad, sino también una fuente de inspiración y creatividad.
La jornada ha comenzado con la actividad ‘Café con Ciencia’, en la que personal investigador del Departamento de Matemáticas ha compartido con el alumnado distintas perspectivas divulgativas sobre su trabajo. En este espacio han participado Rafael Florencio Díaz, con la charla ‘¿Por dónde empiezo? La ciencia de elegir caminos’; Cristina Rodríguez Montealegre, con la propuesta ‘Moebius y el eterno retorno’, y Julio Guerrero García, quien ha abordado el tema ‘Rotaciones’. A su vez, se ha desarrollado un showroom, conducido por Javier Fernández Aceituno, en el que se han expuesto diferentes recursos e iniciativas vinculadas a la actividad investigadora y tecnológica de la EPSL.
La programación ha culminado con el taller ‘La fotoquímica como herramienta para nuestra sociedad’, que se ha celebrado en el salón de actos del campus linarense. Dicho taller ha sido impartido por Ruperto Bermejo Román, investigador del Departamento de Química Física y Analítica, quien ha acercado al estudiantado las aplicaciones de la fotoquímica y su relevancia en ámbitos científicos y sociales de actualidad.
Programa especial de UniRadio Jaén en el Campus Las Lagunillas de Jaén
También ha tenido lugar, en el Campus Las Lagunillas, un programa especial de UniRadio Jaén en conmemoración del Día Internacional de las Matemáticas. Conducido por Álvaro García Conde y emitido desde el Salón de Grados II (morado) del edificio C1, el programa radiofónico ha estado abierto a la participación de la comunidad universitaria, que ha establecido un diálogo con José Rodríguez Avi, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, y con Nuria Victoria Castillo González y Diego García Zamora, profesores del Departamento de Matemáticas.
Durante el programa se han tratado cuestiones relacionadas con la divulgación matemática, la importancia del pensamiento crítico, el enfoque humanista de la disciplina matemática y el valor de la investigación científica en el desarrollo social y tecnológico. Asimismo, se ha puesto de relieve la necesidad de fomentar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones, de ahí que se haya destacado el papel que desempeñan las universidades públicas en la transmisión del conocimiento y en la promoción de una cultura científica abierta y accesible.
Así pues, con esta programación especial, la Universidad de Jaén reafirma su compromiso con la divulgación científica y con el impulso de las Matemáticas como una disciplina clave para el avance del conocimiento y el progreso de la sociedad.
Esta actividad cuenta con la financiación y colaboración de la Fundación Descubre y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).