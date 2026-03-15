Más de 330 estudiantes de la provincia de Jaén participan en “El Gran Concurso del Hormigón”

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha puesto en valor “el compromiso de los centros educativos de la provincia de Jaén con el impulso de iniciativas que fomentan el interés del alumnado por la ciencia, la tecnología y las profesiones técnicas”. Así lo ha manifestado durante la presentación de “El Gran Concurso del Hormigón”, una iniciativa organizada en el IES Fuente de la Peña de Jaén por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén.
Durante su intervención, acompañado por el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén, Manuel Garrido, y por el director del centro educativo, José Manuel Jiménez, el delegado territorial ha subrayado que “se trata de una iniciativa pionera en la provincia de Jaén que supone una excelente oportunidad para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado”. Asimismo, ha destacado que “actividades como esta contribuyen a despertar el interés de los jóvenes por estudios vinculados a la ingeniería, la arquitectura técnica y otros ámbitos profesionales con una gran proyección de futuro”.
“El Gran Concurso del Hormigón” nace con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y técnicas entre los jóvenes, así como de acercar el ámbito educativo al mundo profesional de la arquitectura técnica y la ingeniería de la edificación. El proyecto permitirá al alumnado comprender de forma práctica cómo se comportan los materiales de construcción, cómo se diseñan las mezclas de hormigón y qué factores influyen en su resistencia. En esta edición, un total de 21 institutos de Educación Secundaria de la provincia de Jaén se han inscrito en el certamen, en el que participan más de 330 alumnos y alumnas, coordinados por su profesorado en las áreas científico-tecnológicas.
Durante la jornada, Solano ha asistido también a una demostración práctica a cargo del alumnado de segundo curso del ciclo formativo de Grado Medio de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación del IES Fuente de la Peña. Este centro educativo cuenta en su oferta formativa con un curso de especialización de Grado Superior en Buscadores (SEO/SEM) y Comunicación en Redes Sociales, siendo el único centro de Andalucía que lo imparte, además de siete ciclos formativos dos de Grado Básico, dos de Grado Medio y tres de Grado Superior.
De estos ciclos, cuatro pertenecen a la familia profesional de Edificación y Obra Civil, como es el ciclo formativo de Grado Básico de Reforma y Mantenimiento de Edificios, los ciclos formativos de Grado Medio de Construcción y de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, así como el ciclo formativo de Grado Superior de Proyectos de Edificación. En este sentido, Solano ha incidido en la importancia de acercar el ámbito educativo a la realidad profesional, favoreciendo que el alumnado conozca de primera mano sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del territorio. “A través de esta experiencia, los estudiantes pueden aplicar conocimientos científicos y tecnológicos mientras desarrollan habilidades como la creatividad, el trabajo colaborativo y la capacidad de resolver problemas”, según ha detallado Solano.
El concurso propone al alumnado un reto experimental y tecnológico: diseñar y fabricar la mezcla de hormigón más resistente posible, aplicando conocimientos de física, química, matemáticas y tecnología en un entorno de aprendizaje práctico. De este modo, los estudiantes trabajan con uno de los materiales fundamentales en la construcción moderna mientras desarrollan competencias científicas y técnicas, además de habilidades de trabajo en equipo, pensamiento crítico, experimentación y resolución de problemas.
Finalmente, Solano ha agradecido la participación de los centros educativos de la provincia de Jaén con esta iniciativa educativa, así como la implicación del profesorado y del alumnado, reflejo del creciente interés por actividades que promueven el aprendizaje experimental y el desarrollo de vocaciones científicas.
Más de 330 estudiantes de la provincia de Jaén participan en “El Gran Concurso del Hormigón”
El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha puesto en valor “el compromiso de los centros educativos de la provincia de Jaén con el impulso de iniciativas que fomentan el interés del alumnado por la ciencia, la tecnología y las profesiones técnicas”. Así lo ha manifestado durante la presentación de “El Gran Concurso del Hormigón”, una iniciativa organizada en el IES Fuente de la Peña de Jaén por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén.