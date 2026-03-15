Cerca de 400 corazones impulsan el avance de la mujer por las calles de Linares

El Paseo de Linarejos se tiñó de compromiso y vitalidad con la celebración de la I Carrera y Marcha de la Mujer ‘Ciudad de Linares’. Esta cita, que nace bajo el abrigo de la campaña municipal por el 8 de Marzo, logró reunir a cerca de 400 personas que convirtieron el asfalto en un clamor por la igualdad. Bajo el lema ‘Linares impulsa el avance de las mujeres’, la prueba no solo destacó por su carácter deportivo, sino por la atmósfera de unión que envolvió a participantes de todas las edades en una jornada donde cada zancada sumaba hacia una sociedad más justa.
La alcaldesa de la ciudad, Auxi del Olmo, fue la encargada de dar la salida a una competición que ha contado con el respaldo unánime de diversas áreas municipales, desde Igualdad y Deportes hasta Salud y Policía Local. Sin embargo, el alma de esta primera edición residió en su vertiente solidaria, reforzada por la colaboración de la Asociación Promoción Social 28 de Febrero y la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama ‘Corazones Rosas’. La marea humana que recorrió las calles linarenses demostró que el deporte es uno de los vehículos más poderosos para visibilizar causas sociales, transformando la competitividad en un gesto colectivo de apoyo y esperanza.
Con diferentes categorías adaptadas a todos los niveles, la marcha permitió que nadie se quedara atrás, reforzando la idea de que la lucha por la diversidad y la equidad es una carrera de fondo que se gana paso a paso. Al término de la jornada, el éxito de participación dejó una sensación de orgullo en la organización, consolidando esta iniciativa como un nuevo pilar en el calendario de actividades que Linares dedica cada marzo a reivindicar el papel fundamental de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.