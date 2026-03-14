El Colegio La Presentación FESD culmina el proyecto educativo “Fesdakar”, un viaje por la historia industrial de Linares inspirado en el Dakar

El Colegio La Presentación FESD ha puesto el broche final a su proyecto educativo “Fesdakar”, una iniciativa pedagógica que ha permitido al alumnado recorrer y comprender la historia reciente de la ciudad a través de una experiencia educativa innovadora inspirada en el espíritu del Dakar , competición en la que ha participado un vehículo desarrollado por la empresa Santana Motors ubicada en el Parque Empresarial Santana.
El proyecto ha conectado el pasado industrial de Linares, representado por la histórica factoría Santana Motor, con la realidad actual del Parque Empresarial Santana y su papel en el desarrollo económico y tecnológico del municipio. Tomando como referencia los valores del Rally Dakar —esfuerzo, superación y trabajo en equipo— el alumnado ha realizado un recorrido educativo que simboliza también el camino de transformación que ha vivido la ciudad en las últimas décadas.
El Dakar ha servido como hilo conductor del proyecto, convirtiendo cada curso en una “etapa” de este particular recorrido educativo. Cada grupo de alumnos se marcó objetivos concretos que debían alcanzar a lo largo del proyecto, reflejando los desafíos y metas que caracterizan a una competición como el Dakar.
Como colofón del proyecto, el centro llevó a cabo la celebración del aprendizaje en la que se reconoció el trabajo realizado por el alumnado. Todos los cursos recibieron premios simbólicos en función de los objetivos que se habían marcado durante el desarrollo del proyecto, destacando el esfuerzo colectivo y la implicación de toda la comunidad educativa.
El acto contó además con la presencia de 3 asociaciones vinculadas a la historia de Santan, la Asociación Metalúrgica Santa Ana Cristal Partido, Asociación Museo Metalurgica Santana y Linarejos 4×4 : Las cuales llevaron varios vehículos históricos fabricados en el Parque Empresarial Santana para acompañar la celebración, permitiendo a estudiantes y docentes conectar de forma directa con la tradición industrial que ha marcado la identidad de Linares. Estos vehículos simbolizan la continuidad del talento industrial de la ciudad y su proyección hacia el futuro, representada también en la participación de un vehículo desarrollado en Santana en el Dakar .
Desde el centro educativo destacan que iniciativas como esta buscan fortalecer el vínculo entre la escuela y el entorno local. “Es fundamental que nuestros estudiantes conozcan la historia de su ciudad, se identifiquen con ella y comprendan cómo los cambios económicos y sociales influyen en su futuro”, señalan desde la dirección del colegio.
El cierre del proyecto se convirtió así en una celebración del aprendizaje, la memoria industrial y el espíritu de superación que caracteriza tanto al Dakar como a la propia historia de Linares. Con “Fesdakar”, el Colegio La Presentación FESD reafirma su apuesta por una educación conectada con la realidad social y el patrimonio histórico de la ciudad.