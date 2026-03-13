Sones de Martes Santo: el tradicional Miserere regresa a la Basílica para emocionar a Linares

Bajo las bóvedas de la Basílica de Santa María la Mayor, allí donde el silencio se funde con la piedra histórica, la música volverá a elevarse como el incienso en una de las citas más profundas de la Semana Santa de Linares. El próximo Martes Santo, 31 de marzo, a las 20:00 horas, la Orquesta y el Coro Castvlvm regresarán a este escenario emblemático para interpretar el tradicional Miserere, una pieza que se ha convertido en el latido espiritual y sonoro de la ciudad durante los días de Pasión.
Esta interpretación, que cuenta con el respaldo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares, estará guiada por la batuta de Alfredo Catalán Casado, con la dirección coral de Ana María Barragán. Juntos, orquesta y coro se encargarán de tejer esa atmósfera de recogimiento y emoción que precede a los grandes días de la Semana Mayor, contando con la participación de solistas de la talla de la soprano Sandra Jiménez, la mezzosoprano María Trinidad Ortega, el tenor José Antonio Peñas, el barítono David Gascón y José Utrera, quien pondrá voz a los solemnes recitativos.
La concejala de Cultura, Susana Ferrer, ha hecho un llamamiento a los linarenses para que se dejen envolver por la mística de este concierto en un entorno tan singular como la Basílica. No se trata solo de una cita musical de alto nivel, sino de un rito compartido que une a diferentes generaciones en torno a una partitura que narra el arrepentimiento y la esperanza. En el corazón de Santa María, el Miserere volverá a ser, un año más, el puente necesario entre la tradición artística y la fe de un pueblo que sabe escuchar su propia historia.