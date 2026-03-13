Novaindef y Family Biscuits: Los espejos del nuevo dinamismo económico que sitúa a Jaén en el comercio exterior

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha puesto de relieve el dinamismo económico de la provincia de Jaén en la actualidad, en el marco de la visita que ha realizado la secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, Amparo López, a la provincia de Jaén, en la que han mantenido un encuentro con mujeres empresarias –pertenecientes a la Asociación de Mujeres Empresarias y Autónomas de Jaén (AMET); la Unión Provincial de Empresarias y Profesionales de Jaén (JAEM) y la Asociación Empresarial Marteña (ASEM)– además de visitar las empresas Family Biscuits y Novaindef.
Estas empresas “son ejemplo del dinamismo de la provincia de Jaén” algo que ponen de manifiesto “los datos económicos de la provincia, que demuestran que la actividad industrial en el año 2025 tiene más peso en nuestro PIB que la propia agricultura y que crea más empleo”, ha señalado Reyes. Asimismo, el presidente de la Diputación ha subrayado que esta coyuntura pone de manifiesto que “aunque nos sintamos especialmente orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva de calidad del mundo, estamos siendo capaces de diversificar nuestra economía y estamos aprovechando este momento de bonanza económica”, ha apostillado.
En esta misma línea, Amparo López ha destacado el crecimiento y la diversificación económica de la provincia jiennense. “Cada vez su economía es más diversificada y tenemos unas exportaciones de aceite de oliva importantísimas, pero a nivel de exportaciones de comercio exterior, que son las competencias de mi secretaría de Estado, vemos que se exporta también muchísimo material eléctrico y que tenemos empresas muy punteras, como las que voy a visitar hoy”, ha apuntado López.
La visita de la secretaria de Estado de Comercio a la provincia de Jaén se ha iniciado en la Diputación de Jaén, donde se ha llevado a cabo un encuentro con mujeres empresarias de la provincia, en el que también han estado presentes el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y en el que han tomado parte Josefa Martos, Mar Roa y Carmen Nieto, de JAEM; Sara Ocaña, de ASEM y Mar Liñán y Ana Pérez, de AMET.
Reyes ha destacado “el dinamismo y el trabajo” de los colectivos de mujeres empresarias que han participado en este encuentro de trabajo. Por su parte, López ha puesto de relieve la importante contribución de las mujeres a la generación de actividad económica, especialmente de las profesionales autónomas. “Hay tres millones de autónomos en nuestro país, de los cuales en torno a un 37 % son mujeres, en el caso de la provincia de Jaén, son un 35 % de mujeres, y contribuyen de una manera muy notoria a la economía”, ha señalado, además de destacar distintas líneas de apoyo al emprendimiento femenino y de fomento de la internacionalización de empresas impulsadas por mujeres que lleva a cabo el Gobierno de España.
Tanto el presidente de la Diputación como la secretaria de Estado de Comercio se han desplazado posteriormente junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, a las instalaciones de la empresa Family Biscuits, que forma parte de la estrategia Degusta Jaén que impulsa la Administración provincial. La visita de la secretaria de Estado de Comercio a la provincia de Jaén ha finalizado en la empresa Novaindef, ubicada en Linares y especializada en el diseño, y desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el sector de la defensa y el espacio.