Linares acoge la firma de una alianza pionera para conectar a los futuros ingenieros con el sector industrial

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz Reyes, y el director general de Pieralisi para España y Portugal, Rodrigo Jaén, han presentado en Linares el convenio específico de colaboración para el desarrollo del programa ‘Pieralisi UJA Technology’, una iniciativa que representa la conexión directa entre el aula y el mundo profesional, y que supone una oportunidad para que los futuros ingenieros e ingenieras formadas en las Escuelas Politécnicas Superiores de Jaén y de Linares puedan dar el salto al mundo laboral.
El acto, celebrado en el Campus Científico-Tecnológico de Linares, ha contado con la asistencia del director de la Escuela Politécnica Superior de Linares, Manuel Valverde, el director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, Jorge Delgado y el director de la Cátedra Pieralisi-UJA, Juan Antonio Parrilla.
El Rector ha destacado en su intervención que para la UJA es una prioridad que el estudiantado pueda acceder a un puesto de trabajo “acorde a su formación y expectativas”. En este sentido, la UJA y el Grupo Pieralisi, que ya comparten objetivos a través de la Cátedra UJA-Pieralisi y el programa formativo ‘UJA-Pieralisi Business’ vuelven a asociarse para poner en marcha este programa, que tiene una vigencia de 4 años, “consolidando una alianza exitosa que apuesta por el crecimiento conjunto a largo plazo”, ha apuntado Nicolás Ruiz.
En concreto, este proyecto nace con el objetivo de potenciar la empleabilidad y premiar el talento del estudiantado de Ingeniería de la UJA. De esta manera, el convenio incluye una hoja de ruta para que estudiantes de las Escuelas Politécnicas de Jaén y Linares se conviertan en los profesionales que el sector industrial demanda y, si así lo desean, encuentren un puesto de trabajo, acorde a su formación, en Jaén. Son varios los puntos claves que inciden en esa mejora de la empleabilidad: en primer lugar, la formación dual, ya que se propone un itinerario especializado que combina la excelencia académica de la UJA con la experiencia técnica y real de una multinacional líder; en segundo lugar, las prácticas de empresa con asignación económica, ya que el estudiantado seleccionado contará con una ayuda al estudio de 600 euros mensuales durante sus prácticas, que tendrán una duración de entre 6 y 12 meses, en el centro de Pieralisi en Mengíbar; en tercer lugar, la internacionalización, puesto que gracias a las prácticas Erasmus en centros Pieralisi fuera de España, los futuros ingenieros de la UJA podrán fortalecer su formación en un entorno global; y en cuarto lugar, la inserción laboral, puesto que el programa no solo busca formar, sino arraigar el talento en la provincia de Jaén, ofreciendo la posibilidad de incorporación laboral en el Grupo Pieralisi tras finalizar todas las etapas de la formación. “Nuestra obsesión es evitar que el talento UJA y de la provincia se pierda por falta de oportunidades”, ha remarcado el Rector.
Por otro lado, Nicolás Ruiz ha apuntado que este convenio busca también premiar el esfuerzo y reconocer el talento, motivo por el cual se impulsará la creación del premio ‘Ingeniero Genaro Pieralisi’ al mejor expediente académico de las dos Escuelas Politécnicas Superiores de la UJA. “Este convenio específico se alinea plenamente con el proyecto de universidad que estamos desarrollando, el cual tiene en nuestro III Plan Estratégico su principal hoja de ruta. Así mismo, este nuevo acuerdo con Pieralisi refuerza nuestra convicción de que la colaboración público-privada es un motor indispensable para el crecimiento de la UJA y para que Jaén lidere el sector oleícola, a través de la transferencia de conocimiento y la innovación. Hoy damos un importante paso más en esa dirección”, ha declarado.
Por su parte, el director general de Pieralisi para España y Portugal, Rodrigo Jaén, se ha referido al campo de actividad del grupo, principalmente en el sector del aceite de oliva para también en otros relacionados con otras aplicaciones industriales, destacando su carácter internacional. En ese sentido, ha asegurado, en referencia al ámbito de la olivicultura, que teniendo a Jaén como principal productor, “donde se están formando los profesionales, tenemos que hacer una unión con la Universidad de Jaén para poder generar conocimiento y retenerlo”.