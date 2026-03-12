Linares rinde un emotivo tributo a la «huella silenciosa» de treinta docentes jubilados en el Teatro Cervantes

El Ayuntamiento de Linares ha rendido homenaje a una treintena de docentes de diferentes etapas educativas que se jubilaron en el pasado curso. El Teatro Cervantes ha acogido la tercera edición de la gala en la que se reconoce la labor de los profesionales que han dedicado su trayectoria a la formación. La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha felicitado a los galardonados, destacando “la importancia del trabajo que realiza el profesorado en cuanto a la enseñanza del alumnado de diferentes edades, contribuyendo así a su desarrollo para el presente y el futuro”.
“Hoy nos reunimos para expresar algo que a veces, en medio del ritmo del curso y de las obligaciones diarias, no decimos lo suficiente: gracias. Gracias por tantos años de dedicación, por las horas dentro y fuera del aula, por la paciencia, por la exigencia cuando hacía falta y por la confianza en cada generación de alumnos que han pasado por vuestras manos. Hoy celebramos vuestra jubilación, que no es un final, sino el cierre de una etapa llena de sentido y de legado. Porque lo que habéis sembrado durante todos estos años permanece en miles de alumnos que, gracias a vosotros, han aprendido no solo materias, sino también valores, esfuerzo y confianza. La educación deja huellas silenciosas pero profundas y vosotros sois parte de la historia de esta comunidad educativa. En nombre del Ayuntamiento de Linares gracias por vuestra vocación, por vuestro tiempo y por todo lo que habéis dejado en cada aula”, ha señalado Del Olmo.
Por su parte, la concejal-delegada de Educación, Rosario Jódar, ha destacado que “ser docente no es solo enseñar contenidos, es acompañar procesos de vida; es abrir puertas cuando un alumno no ve el camino; es sembrar curiosidad; es despertar talento; es corregir, animar, escuchar… y muchas veces también comprender”. “Durante años habéis tenido en vuestras manos algo que para cualquier familia es lo más valioso del mundo: nuestros hijos e hijas. Lo más preciado de nuestros hogares. Y habéis sabido cuidarlos, guiarlos y ayudarlos a crecer. En vuestras aulas se han formado médicos, mecánicos, artistas, ingenieros, madres, padres, soñadores… y también, sobre todo, buenas personas”, ha agregado la edil.
Además de la entrega de reconocimientos a los docentes jubilados se ha representado la obra de teatro ‘Tinta que no se borra’, llevada a escena por estudiantes del IES Huarte de San Juan.