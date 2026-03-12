Linares moviliza a más de 1.000 jóvenes en las III Olimpiadas Escolares para promover la salud

El Ayuntamiento de Linares pone en marcha la tercera edición de las Olimpiadas Escolares, que este año contará con más de 1.000 participantes y nuevas categorías femeninas. Esta iniciativa se celebrará del 23 al 27 de marzo, en el Parque Municipal de Deportes San José, con el propósito de promocionar la salud y el ejercicio físico entre la población más joven.
“Consolidamos nuestras Olimpiadas Escolares, organizadas de forma conjunta por el Área de Salud y Consumo, el Área de Deportes y el Área de Educación del Ayuntamiento de Linares, y enmarcadas dentro del Plan Local de Salud, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la convivencia y la educación en valores entre el alumnado de los centros educativos de la ciudad”, señala el concejal-delegado de Salud, Antonio Luis Hervás.
En esta edición se contará con más de 1.000 escolares inscritos, procedentes de todos los centros educativos de Linares de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y ciclos formativos, que participarán en distintas modalidades deportivas como fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa y pádel. Las competiciones se desarrollarán en las categorías infantil, cadete y junior, favoreciendo así la participación activa del alumnado.
La organización de esta actividad ha contado con reuniones previas de coordinación con los responsables de las Olimpiadas en los distintos centros educativos, con el objetivo de preparar el desarrollo de la competición y fomentar la participación del alumnado. El plazo de inscripción para esta edición se abrió el 1 de diciembre de 2025 y permaneció activo hasta el 23 de enero de 2026.
“Entre las principales novedades de este año destaca la creación de la categoría femenina en los deportes de fútbol 7, fútbol sala y baloncesto, con el objetivo de seguir avanzando en la promoción del deporte femenino y en la igualdad de oportunidades en la práctica deportiva. Asimismo, las III Olimpiadas Escolares contarán con un servicio de fisioterapia durante el desarrollo de las competiciones, gracias al convenio firmado con el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, que permitirá ofrecer atención ante posibles molestias o sobrecargas derivadas de la actividad deportiva, contribuyendo también a la prevención de lesiones”, ha apuntado Antonio Luis Hervás.
Además, el evento dispondrá de un servicio de ambulancia, que garantizará la atención sanitaria necesaria durante toda la semana de competición, reforzando las medidas de seguridad y cuidado de los participantes. Otra de las novedades de esta edición es que se organizarán actividades físicas dirigidas, de carácter no competitivo, para el alumnado que en ese momento no esté participando en alguna competición, con el objetivo de fomentar la actividad física y garantizar que todos los participantes puedan disfrutar de la jornada deportiva. Por otra parte, se ha creado un logotipo para las Olimpiadas Escolares, para dotar así a esta iniciativa de una identidad visual propia que permita identificarla y consolidarla como una cita deportiva y educativa de referencia en la ciudad.
El concejal de Salud destaca “la importancia de iniciativas como esta, que contribuyen a promover estilos de vida saludables, el compañerismo, el respeto y la cultura deportiva entre los jóvenes, al tiempo que refuerzan el compromiso municipal con la salud y el bienestar de la comunidad”. Así, las Olimpiadas Escolares continúan así consolidándose como una cita deportiva y educativa de referencia en la ciudad, con una creciente participación de centros educativos y alumnado en cada edición.
“Entre las necesidades detectadas en el Plan Local de Salud, se observó que una de ellas era la promoción de estilos de vida saludables. La herramienta más poderosa que existe en este ámbito es la actividad física y el deporte. Por ello, estas Olimpiadas Escolares son una magnífica oportunidad de promoción de la salud, especialmente dirigida a nuestros jóvenes y enmarcadas dentro del propio Plan”, afirma Antonio Luis Hervás.