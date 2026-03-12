Linares busca ciudadanos comprometidos: Así puedes ayudar a que la ciudad gane el premio de Ecovidrio

Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, en colaboración con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), ponen en marcha la II Edición de la campaña “Ecólatras”, desde el 4 de marzo al 5 de mayo sacarán la “Pasión Sostenible” de los andaluces. Una iniciativa que se llevará a cabo en 80 localidades de Andalucía y que tiene como objetivo buscar y reconocer las mejores iniciativas y proyectos que tengan en común el cuidado del medio ambiente y fomentar el reciclaje de vidrio.
Una iniciativa que se llevará a cabo en 80 municipios , entre ellos Linares, de las 8 provincias andaluzas y cuyos pilares son:
• Sensibilización ambiental → Desarrollar acciones educativas y de divulgación que refuercen la conciencia ecológica en centros educativos, comercios y población general.
• Consumo responsable → Promover hábitos de vida sostenibles en la comunidad, desde la reducción del uso de plásticos hasta el ahorro energético y la movilidad limpia.
• Naturaleza y biodiversidad → Poner en valor los ecosistemas locales y la biodiversidad de Andalucía a través de proyectos de conservación, limpieza de entornos naturales y cuidado de espacios verdes urbanos.
• Innovación sostenible → Incentivar ideas creativas, tecnológicas y colaborativas que aporten soluciones innovadoras a los retos medioambientales.
• Soluciones circulares → Apoyar proyectos que reduzcan residuos, impulsen la reutilización y alarguen la vida útil de los productos, reforzando la economía circular.
Cada día son más las personas que se han unido a este movimiento eco. Ecólatras pone en contacto a personas comprometidas con la protección del medioambiente y para quienes el reciclado forma parte de su vida.
Los Ecólatras protegen el medio ambiente con cada una de sus acciones. Personas que, en definitiva, llevan una vida sostenible con el mismo objetivo común: cuidar de nuestro planeta para dejar un buen legado a las generaciones futuras.
Ecovidrio busca con esta campaña, reconocer a la iniciativa “eco” con mayor proyección de toda Andalucía, así como al municipio más comprometido con la Sostenibilidad y la campaña.
Podrán optar a este reconocimiento todas aquellas personas u organizaciones que tengan iniciativas que en pro del medioambiente supongan un avance para hacer de Andalucía una región más sostenible, inscribiendo su iniciativa sostenible en la web www.ecolatras.es/por/andalucia_pasion_sostenible_2026 , para que la ciudadanía, una vez se inscriban en la misma web, como “Comunidad Ecólatra”, puedan ser votados y conseguir ser el proyecto más Ecólatra de toda Andalucía, que recibirá además de este reconocimiento una aportación económica de 2.000C para ayudar a dar continuidad y desarrollo a este proyecto.
Las iniciativas presentadas serán valoradas en función de los siguientes parámetros: número de apoyos Ecólatras en la web, originalidad e innovación del proyecto, aporte a la mejora del cuidado al medioambiente y promoción de la campaña en sus canales de comunicación.
Además un municipio de cada provincia andaluza, será ganador de la distinción “Ecólatras”, en base a los siguientes parámetros: aumento de reciclaje de envases de vidrio en el municipio, número de iniciativas inscritas en la campaña, número de personas registradas como nuevos Ecólatras y difusión de la campaña en su municipio. (Las bases de participación podrán consultarse en la web de la campaña).
Los fondos marinos, las playas, las montañas y todo el ecosistema andaluz, son un auténtico tesoro medioambiental por lo que con esta campaña hacemos un llamamiento a toda la Comunidad para promover Ideas que cuiden de Andalucía con nuevas iniciativas.
Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio
El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.
Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno.
Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.