Linares activa un plan de desbroce integral para frenar el crecimiento de maleza tras las lluvias

El Ayuntamiento de Linares ha puesto en marcha un primer plan de desbroce que ha comenzado a ejecutarse en las zonas verdes de La Malena y la Estación de Almería. Estos trabajos se han iniciado después de las abundantes lluvias caídas recientemente, que han dado lugar a un rápido crecimiento de la vegetación. Así, las tareas se extenderán, posteriormente, a otros puntos de la ciudad, siguiendo los correspondientes criterios técnicos.

El objetivo de esta primera intervención es garantizar la seguridad y la salubridad de la ciudadanía, de tal manera que se evite la proliferación de insectos y el riesgo de incendio en los diferentes parques y jardines públicos, especialmente cuando se produzca el aumento de las temperaturas en próximas fechas. Tras esta primera ronda, en siguientes meses se llevará a cabo un segundo plan de desbroce también en toda la ciudad.

